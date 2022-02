I Giovani democratici scrivono al Comune di Gavirate: “Coinvolgeteci per progettare il futuro”

I giovani vogliono tornare alla vita normale. Essere protagonisti, vedersi riconoscere come forza positiva nel contesto economico, politico e sociale.

Il bisogno di riappropriarsi di spazi e occasioni è messo nero su bianco dai Giovani democratici di Gavirate che, in una lettera aperta, chiedono all’amministrazione di essere coinvolti nella gestione della vita cittadina per poter dare il proprio contributo:

Riportiamo la lettera aperta del segretario dei Giovani democratici Pierluigi Lucchina:

Nel periodo storico, in cui ci troviamo, ci rendiamo sempre più conto delle difficoltà che un giovane italiano può incontrare nell’arco della sua quotidianità.

I giovani d’oggi si trovano in rapporto con uno stato che non li tutela adeguatamente e non ne sfrutta il potenziale economico, culturale, sociale e comunitario. Ciò comporta sconforto e mancanza di dedizione tanto che si notano un crescente aumento di abbandono scolastico e disoccupazione giovanile.

Perciò riteniamo che sia doveroso mettere in luce questo tema, con la dovuta tempestività.

Si tenga, inoltre, conto del fattore pandemico, i quali effetti collaterali hanno avuto ripercussioni su tutte le fasce d’età. In particolare, i giovani, quali stanno pagando il prezzo più alto di questo periodo faticano nell’instaurare dei rapporti sociali sani, oltre che ad avere difficoltà pratiche, quali la prosecuzione del percorso formativo e la ricerca del lavoro.

Ricordiamoci che noi giovani siamo il futuro e la forza della nostra comunità.

Vista la premessa, è auspicabile che il comune di Gavirate si adoperi per trovare delle soluzioni o delle alternative che possano coinvolgere i giovani e far riprendere vita al nostro paese. Quale è evidente abbia bisogno di rinnovamento e ringiovanimento.

Ai Giovani Democratici piacerebbe che il Comune ed il Consiglio Comunale collaborassero con i Giovani e che accolgano il nostro appello e si facciano interpreti delle nostre aspettative e del nostro bisogno di progettare il futuro mettendo in campo una serie di iniziative capaci di coinvolgere il mondo giovanile.

Ritengo sia arrivata l’ora di parlare e discutere non di giovani ma con i giovani di prospettive e futuro. Gavirate è un paese che merita la giusta attenzione e vorrei che ritornasse a vivere. È il momento di sederci attorno ad un tavolo ed assieme cercare delle proposte capaci di coinvolgere i giovani e l’intera comunità. Penso sia utile e strategico non privare il nostro comune il nostro territorio del carisma, della creatività e della serietà che i giovani sanno trasmettere se coinvolti ed ascoltati.

Noi ci siamo e siamo pronti a qualsiasi confronto e collaborazione per la Gavirate di oggi e di domani.