Gravel e pedalata, a Gavirate in strada con ogni tipo di bicicletta

La giornata per gli innamorati della bicicletta sarà domenica 20 febbraio a Gavirate. Nella cittadina del Varesotto andrà in scena l’evento voluto dalla Società Ciclistica Orinese e Ciclovarese che darà la possibilità agli appassionati di pedalare su strada o sulle piste ciclabili e sterrati.

La manifestazione sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana prevede due tracciati: di 50 e 70 chilometri su strada (mini randonnèe) e uno di 60 chilometri (gravel), si potrà partecipare con ogni tipo di bicicletta: gravel, biciclette con pedalata assistita, mountain bike, biciclette tradizionali e biciclette d’epoca. La manifestazione gode del patrocinio del Comune di Gavirate, Distretto Due Laghi, Panathlon International Club Varese e Fondazione Michele Scarponi e il sostegno di SueprHelp e Caon Armando Sport. La giornata ciclistica ricorderà Bruno Bertagna, storico organizzatore di questo evento scomparso lo scorso anno.



Questo il programma di domenica 20 febbraio

RITROVO E ISCRIZIONI: Dalle ore 8.00 presso Via Garibaldi, 9 (Centro Storico Gavirate). Iscrizioni Euro 15. Riconoscimento per tutti gli iscritti.

PARTENZA. Alla francese ( individuale o in piccoli gruppi) dalle ore 8.15 alle ore 9.30

PERCORSO. Interamente segnalato per la pedalata, e in alcuni punti per la gravel (disponibile traccia).

ARRIVO. Via Garibaldi Gavirate.

PREMI per i 5 gruppi più numerosi ( somma dei partecipanti tra le due specialità).

Premiazione alle ore 12.15

Info ciclovarese2022@gmail.com