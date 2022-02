Il 22 e 23 febbraio a Saronno la testimonianza di Fiammetta Borsellino

Sarà in visita nella città di Saronno il prossimo 22 e 23 febbraio Fiammetta Borsellino, figlia del magistrato Paolo Borsellino, vittima della strage di via D’Amelio assieme ai cinque agenti della sua scorta e divenuto simbolo, insieme al collega Giovanni Falcone, della lotta alla mafia.

L’iniziativa è promossa dal Liceo Legnani e dall’I.P.S.I.A. Antonio Parma, in collaborazione dell’amministrazione comunale. Per prepararsi agli incontri di testimonianza le scuole coinvolte seguiranno la proiezione del film “Il traditore” di Marco Bellocchio, con il commento della vicesindaco Laura Succi.

Borsellino incontrerà gli studenti dell’I.P.S.I.A. martedì 22 e quelli del Liceo Legnani mercoledì 23 febbraio. In programma per la cittadinanza c’è anche una serata pubblica presso il Teatro Giuditta Pasta, prevista per le ore 21 di martedì 22 febbraio. Prenotazione obbligatoria a biglietteria@teatrogiudittapasta.it o via WhatsApp al 328 6673487.