La Caronnese torna a casa: obiettivo vittoria

Dopo tre gare in trasferta (sconfitta a Varese e pareggi a Bra e Sanremo) la Caronnese è pronta per la prima casalinga di questo 2022. L’obiettivo è quello di conquistare la prima vittoria del nuovo anno e anche la prima stagionale casalinga della stagione.

I rossoblu saranno impegnati per il turno infrasettimanale di mercoledì 2 febbraio contro l’Rg Ticino.

Ritrovato capitan Corno, almeno per uno spezzone di gara, mister Manuel Scalise sta recuperando un poco per volta gli infortunati e può contare su qualche risorsa in più almeno a gara in corsa.

Al “Comunale” arriverà una Rg Ticino in grande spolvero e che in questo inizio di anno si è presa lo scalpo di due squadre di vertice come Sanremese e Casale, entrambe sconfitte sul campo di casa. I novaresi sono una squadra rivoluzionata rispetto al girone di andata. La dirigenza ha cambiato allenatore – via Celestini e ingaggio di Massimo Costantini – e anche la squadra ha visto tante partenze ed altrettanti volti nuovi. La nuova formula sembra aver giovato alla squadra di Romentino e Galliate che con questo inizio positivo di 2022 ha preso un discreto vantaggio sul fondo della classifica.