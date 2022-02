La Milano Moderna nel primo appuntamento della rassegna Visionare

(Foto Stefano Anzini)

Il primo appuntamento ufficiale della rassegna Visionare, organizzata dall’Ordine degli Architetti di Varese per tutto l’anno 2022 è con Fulvio Irace che, mercoledì 16 febbraio 2022, presenta il suo libro “Milano Moderna – Architettura, arte e città dal 1947 – 2021” una conversazione a cinque che vedrà protagonisti anche i fotografi Marco Introini, Filippo Romano, Paolo Rosselli, Giovanna Silva che, insieme al magistrale contributo del compianto Gabriele Basilico, hanno fornito la loro particolare interpretazione visiva della città.

L’appuntamento è per le 19 presso FAI Villa e Collezione Panza, in Piazza Litta 1 – Varese e in contemporanea via streaming.

Edito da 24 Ore Cultura, “Milano Moderna. Architettura, arte e città 1947-2021”, riprende il nucleo dell’ormai storica e introvabile pubblicazione “Milano Moderna” (1996), allargando la pionieristica ricerca sull’architettura della ricostruzione nella Milano del secondo dopoguerra alla nuova città di inizio millennio, con un rigoroso approccio critico e interpretativo.

Il volume, pubblicato nel dicembre scorso, vuole essere un omaggio alla forza di Milano, alla sua capacità di proporsi, nelle contingenze più difficili del suo sviluppo, come laboratorio di una cultura non convenzionale, pragmatica e anti-ideologica, che si apprezza sia nell’efficacia dei singoli edifici che nel carattere di una diffusa e colta coralità. Ma soprattutto il tema principale del libro sta nella definizione dei mutevoli concetti dell’idea stessa di modernità, un contributo, come afferma Fulvio Irace: «Alla capacità della metropoli lombarda di proporsi come laboratorio di una cultura non convenzionale del cambiamento».

L’appuntamento è come sempre gratuito ma con prenotazione, sia per la parte in presenza sia per la parte on line: qui il link per iscriversi