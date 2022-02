La nuova Commissione Malpensa del Comune di Gallarate

Il Comune di Gallarate conferma una specifica commissione per affrontare problemi e opportunità di Malpensa, l’aeroporto internazionale di Milano che ha stretti legami con la città, tra servizi e occupazione,

«Riteniamo che possa essere uno strumento utile» ha esordito il sindaco Andrea Cassani. «Siamo in una fase piuttosto calda per il Masterplan 2035, che vede una riduzione di un quarto dell’impatto ambientale». L’espansione prevista dal Masterplan è prevalentemente orientata a sostenere lo sviluppo del cargo e Cassani ha subito chiarito il sostegno allo sviluppo aeroportuale: «È opportuno creare le condizioni per lo sviluppo in particolare del cargo, che oggi interessa per la metà del traffico italiano il nostro aeroporto»

La commissione comprende un consigliere per ogni gruppo, dunque cinque per la maggioranza e cinque per la minoranza, ogni gruppo potrà poi indicare un esperto che affianchi il consigliere.

I nomi indicati all’interno del consiglio comunale sono Stefano Deligios, Luca Colombo, Germano Dall’Igna, Belinda Simeoni, Luigi Galluppi (maggioranza), Margherita Silvestrini, Cesare Coppe, Michele Bisaccia, Massimo Gnocchi, Sonia Serati (opposizioni).

«Uno strumento conoscitivo importante: è positivo che l’amministrazione dia continuità dopo dieci anni dalla sua costituzione» ha aggiunto Giovanni Pignataro, per il Pd, dai banchi della minoranza, rivendicando il fatto che la prima commissione specifica era stata costituita dal centrosinistra. Dalle file della maggioranza Germano Dall’Igna (FdI) ha ricordato che il 3% dei gallaratesi lavora a Malpensa e che la commissione serve a «ribadire il rilancio della brughiera della Malpensa per lo sviluppo», con obiettivo della «difesa dell’occupazione e dell’ambiente».