La Robur non si accende contro Pavia, gli ospiti passano al Campus

Priva di Allegretti ma anche dello sprint che ha caratterizzato le ultime uscite, la Robur et Fides si inceppa nel recupero infrasettimanale contro la Riso Scotti Pavia, corazzata un po’ impantanata che torna a muovere la classifica dopo alcuni turni negativi. 73-61 per gli ospiti alla sirena finale, fotografia adatta a spiegare un match in cui la squadra di coach Ducarello (ex vice di Pozzecco alla Openjobmetis) ha messo il naso avanti fin dal primo periodo per poi allungare con una certa veemenza nella prima metà di gara.

Percentuali migliori e controllo dei rimbalzi (44-35 alla fine) sono state le chiavi di una partita che la Coelsanus non ha mai avuto tra le mani. A Donati è mancata continuità offensiva: Virginio ha provato a trovarla ma si è fermato a quota 14 (comunque il più produttivo), Maruca non è quasi andato oltre la raffica iniziale mentre Librizzi ha faticato a ritagliarsi lo spazio per le sue scorribande e non ha colpito dall’arco.

La Riso Scotti torna così avanti in classifica rispetto ai gialloblu per i quali, comunque, gli obiettivi restano quelli legati alla salvezza. In quest’ottica sarà importante la trasferta di sabato sera a Empoli contro una squadra della fascia bassa (che però ha appena “matato” proprio Pavia in riva al Po, quindi attenzione massima.

LA PARTITA

Due falli in pochi minuti tolgono subito Librizzi dal campo; la Robur reagisce con Maruca ma paga cara la precisione pavese da 3 punti: gli ospiti hanno mano bollente e allungano subito (11-20) per poi chiudere 13-26 alla fine di un primo periodo scappato via rapidamente.

L’avvio di secondo quarto è meno scoppiettante ma non cambia l’andamento del match perché Pavia legge bene anche la zona mentre la Coelsanus non ha alcuna continuità in attacco. Gli ultimi minuti cambiano un filo le cose: prima un lampo di Librizzi e Spatti, poi una tripla di Virginio (e il terzo fallo di Torgano portano alla pausa lunga sul 29-41.



Le speranze di rientro gialloblu vanno però presto in fumo a metà del terzo periodo, quando la fisicità di Pavia si fa sentire in difesa (con una Coelsanus senza troppe idee) mentre i lunghi ospiti, da Corral a Sgobba, colpiscono anche da fuori (34-55). Due triple frontali di Pilotti – per il resto negativo – e una di Virginio ravvivano l’attacco varesino, con l’azzurrino che (dopo due liberi cortissimi) sigla il 44-57 in contropiede a fil di sirena.

La Robur prova allora a graffiare in difesa nell’ultimo periodo, sporca le percentuali della Riso Scotti che però sfrutta qualche rimbalzo d’attacco e replica alla folata firmata Virginio-Librizzi con l’ala capace di siglare il -11 dall’angolo. Però è l’ex di turno Calzavara a respingere i gialloblu con un libero e una tripla frontale, Un tecnico a Corral dà un’altra speranza e porta 4 punti per Maruca seguito dal contropiede di Librizzi su palla rubata (59-69 a -1.55). Corral però si fa perdonare con l’ultimo guizzo a rimbalzo d’attacco per il 61-73 finale.