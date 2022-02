L’associazione Calluna è il nuovo nucleo di Protezione Civile di Lonate Pozzolo: al via la convenzione

Dopo il recesso unilaterale dell’Unione dei Comuni di Lonate Pozzolo e Ferno che dal 1 gennaio, oltre allo scioglimento della Polizia Locale, i due Comuni intorno a Malpensa non condividono più il Centro Elaborazione Dati, l’Informalavoro e la Protezione Civile, la giunta Rosa ha nominato il nuovo corpo di protezione civile: a rappresentarlo l’associazione Calluna.

L’amministrazione ha ritenuto «più dinamica, di minor impatto ed impegno gestionale per il comune la scelta di sottoscrivere una convenzione con un’associazione piuttosto che quella di ricostituire un gruppo comunale di Protezione Civile in seno all’amministrazione comunale». La convenzione tra Comune e la onlus durerà fino al 2024.

Calluna è stata scelta tra la rosa delle altre associazioni che a gennaio avevano risposto alla “chiamata” dell’amministrazione per consentire a tutte le associazioni e le organizzazioni di volontariato del territorio di accedere alla collaborazione con l’ente prendendo visione della bozza di convenzione allo scopo predisposta per l’approvazione da parte di questa Giunta prima della presentazione agli interessati così come l’avviso di selezione ed i modelli di invito e di manifestazione di interesse.

Diversamente dall’ex Comune associato, a dicembre Ferno ha costituito ex novo il gruppo di Protezione Civile, a cui si è aggiunta l’associazione di Pro Civ già esistente, vale a dire i Carabinieri in congedo.