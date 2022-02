I lavori nel centro storico regalano una piazza a Bisuschio

Con il completamento dei lavori di pavimentazione del sagrato della chiesa parrocchiale sono finalmente arrivati al termine i lavori di riqualificazione del centro storico di Bisuschio.

Galleria fotografica Bisuschio - Completati i lavori nel centro storico 4 di 12

L’intervento, che ha riguardato una vasta porzione del centro paese, ha permesso di eseguire il rifacimento di tutte le strutture sotterranee di servizio (fognature, gas e fibra ottica) e quindi di posare una nuova pavimentazione sostituendo l’asfalto con un pavè in pietra Luserna e granito. Inoltre è stata creata una piazza davanti alla chiesa parrocchiale di San Giorgio, con una pavimentazione “rotonda” che apre uno spazio inedito e dà respiro a questo angolo del centro.

Il grosso dei lavori è stato completato, adesso ci vorrà ancora un po’ di pazienza, un paio di settimane almeno per lasciar consolidare la nuova pavimentazione, rimuovere le strutture del cantiere, rimettere a posto la segnaletica e posare i nuovi arredi urbani. Saranno anche impiantati degli alberelli sul lato della piazza che costeggia il muro.

«Con questo intervento, oltre alla sistemazione dei sottoservizi che avevano urgente bisogno di un intervento, abbiamo voluto dare al nucleo centrale del paese un aspetto più piacevole e ordinato – dice il sindaco Giovanni Resteghini – L’obiettivo è proseguire con gli interventi di miglioramento per fare di Bisuschio un vero borgo, con spazi dove passeggiare, ritrovarsi o godere uno spettacolo. Siamo convinti che questo investimento e altri che verranno, anche su iniziativa dei proprietari delle abitazioni del centro storico, migliorerà la qualità della vita dei cittadini e potrà essere una cornice adeguata per Villa Cicogna Mozzoni, anche nell’ottica di una valorizzazione anche in chiave turistica del nostro paese».

In questo progetto rientrano anche agevolazioni per interventi di recupero e restauro degli edifici del centro storico: «Come Amministrazione sosteniamo chi intende operare su facciate, tetti e cortili, questi ultimi un vero e proprio patrimonio storico caratteristico di Bisuschio – aggiunge il sindaco – Con una politica di incentivi che integrano quelli già previsti a livello nazionale, agevoliamo, anche dal punto di vista burocratico chi intende effettuare interventi di miglioramento degli edifici, non solo nel centro di Bisuschio ma anche nelle frazioni. Sono infatti previste cinque zone di rigenerazione urbana che vedranno interventi dell’Amministrazione ma che permetteranno anche ai privati di intervenire vantaggiosamente».

Dall’intervento sul centro storico sono emersi anche reperti e tante informazioni sulla storia di Bisuschio, che nelle prossime settimane saranno oggetti di incontri nelle scuole e con i cittadini: «Le archeologhe che hanno affiancato l’impresa hanno effettuato interessanti ritrovamenti e hanno documentato tutto. C’è molto materiale da presentare e pensiamo di allestire anche una mostra fotografica».

I lavori, iniziati nel 2020, si sono conclusi con alcuni mesi di ritardo rispetto a quanto preventivato, sia per rallentamenti dovuti all’emergenza sanitaria, sia per la difficoltà di reperire alcuni materiali indispensabili per completare l’opera, ma oggi il centro storico ha cambiato faccia e si sta valutando come valorizzare a massimo il nuovo assetto del nucleo più antico di Bisuschio e in particolare la nuova piazza della chiesa parrocchiale.

Tutti gli articoli sulla riqualificazione del centro storico di Bisuschio