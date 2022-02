Lega e FdI per il centrodestra unito. Ma superando il “modello Cassano”

Il centrodestra unito a Cassano Magnago deve essere un centrodestra “largo” ma senza confusione sui ruoli. Lega e Fratelli d’Italia sono concordi: è ora di archiviare il cosiddetto “modello Cassano”, «con rappresentanti civici e dei partiti​ in una lista unica»: «Dove il centrodestra amministra bene, ciascuna componente si presenta agli elettori con la propria lista, offrendo massima trasparenza».​ ​

Lo dicono chiaro e tondo Claudio Leone (Lega Salvini Premier) e Salvatore Marino (Fratelli d’Italia), all’indomani dell’ultimo incontro in vista delle elezioni 2022. Le due forze “trainanti” del centrodestra a livello nazionale hanno fissato infatti una serie di punti fermi intorno a cui far ruotare le trattative (nella foto Leone e Marino insieme a Luca Ruocco, a destra, coordinatore cassanese di FdI).

Forza Italia chiarisca

Punto primo, la discontinuità rispetto al “modello Cassano”, che invece il sindaco Nicola Poliseno rivendica fino in fondo. Punto secondo: l’ambizione a creare un campo largo, ma su basi chiare. «Un centrodestra unito non puo’ che includere Forza Italia (e, se presente in citta’, Noi con L’Italia). Serve pero’ chiarezza su chi siano effettivamente gli interlocutori del partito: le continue ambiguita’​ impediscono di affrontare con serieta’ qualsiasi ragionamento su alleanze, programmi e candidati» Era questo un tema già emerso un po’ sottotraccia ma che ora viene ribadito con forza: «L’invito ai vertici provinciali di Forza Italia è di chiarire, in un incontro a tre, le proprie intenzioni su Cassano e, si spera, sancire finalmente l’unita’ del centrodestra».

Il ruolo dei “civici”

Infine, punto terzo, il ruolo delle civiche, su cui non sono mancati attriti già evidenti. «Totale accordo» tra Lega ed FdI sul fatto che di eventuali civiche a supporto «se ne parlerà solo una volta che i partiti avranno raggiunto un accordo di coalizione». Un punto che guarda all’attivismo della operazione di “Progetto Cassano 2032”, la civica comparsa nelle settimane passate e che – si è capito da precedenti dichiarazioni – temuta come elemento di pressione del “gruppo Poliseno” dentro al centrodestra.

Per i referenti delle due forze maggiori sono questi i presupposti per creare una coalizione che possa governare «con competenza ed efficacia».

Fine del comunicato e dunque del messaggio che Lega ed FdI lanciano in questa fase a Forza Italia.

