L’I.C. Zuretti di Mesenzana diventa sede per conseguire certificazioni di lingua inglese Cambridge

Venerdì 26 febbraio l’Istituto Comprensivo “D. Zuretti” di Mesenzana inaugura la propria scuola come sede per conseguire le certificazioni internazionali di lingua inglese Cambridge. Da marzo sarà quindi possibile sostenere esami come il Ket, il First Certificate e il Proficiency direttamente nel plesso centrale della scuola, in via Diaz, 35. Questa opportunità è rivolta non solo agli alunni dell’istituto, ma anche agli studenti delle altre scuole e agli adulti del territorio e dei Comuni limitrofi.

L’iniziativa è stata fortemente caldeggiata dalla dirigente scolastica Katia Fiocchetta che ha attivato una convenzione con il centro linguistico “My open school” di Busto Arsizio il quale metterà a disposizione i propri esaminatori e la propria competenza nelle certificazioni internazionali. All’evento sono stati invitati i docenti, le autorità locali, i rappresentanti di classe dell’intero istituto e il centro linguistico “My open school”.

Si apre dunque nell’alto Verbano un importante polo per le certificazioni internazionali che consentirà a tutti gli interessati di effettuare gli esami di lingua inglese nel proprio territorio.