Da lunedì a venerdì si prega per la pace nella chiesa di San Giuseppe

Dal lunedì al venerdì alle 17 e 45 nella piccola chiesa di San Giuseppe nel cuore della città di Varese ospiterà la preghiera del rosario dedicata ai popoli sofferenti per la guerra. Le comunità parrocchiale e pastorale accolgono così l’esortazione dell’arcivescovo ambrosiano, monsignor Mario Delpini, che nei giorni scorsi ha proposto l’impegno semplice di recitare una decina di Rosario ogni giorno, perché torni la pace e la «ragionevolezza vinca sulle mire strategiche, su rivendicazioni e prepotenze».

Per chi lo desidera potrà diventare un gesto di condivisione nella chiesetta nella quale si celebra la prima messa feriale del mattino della parrocchia di San Vittore e che dagli anni ’60 del Novecento ospita l’adorazione eucaristica quotidiana. Dal 2008 le suore “Serve di Gesù Cristo” sono presenti per sostenere l’azione liturgica. Sempre in settimana la comunità è stata invitata a seguire il significativo richiamo di Papa Francesco che si è appellato a credenti e non perché il prossimo 2 marzo sia una giornata di digiuno per la pace.