Maltrattamenti alla compagna, giudice e polizia di Gallarate allontanano un 53enne

Nel pomeriggio di ierim 3 febbraio, la polizia giudiziaria del Commissariato di Gallarate ha notificato ad un 53enne gallaratese l’ordinanza dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, di allontanamento e contestuale divieto di avvicinamento alla persona offesa.

La misura cautelare, disposta dal GIP del Tribunale di Busto Arsizio scaturisce da un’attività d’indagine del Commissariato, coordinata dalla Procura della Repubblica, dalla quale sono emersi numerosissimi e perduranti comportamenti prevaricatori e violenti tenuti contro la compagna; una serie di condotte che l’uomo ha continuato a perpetrare nonostante fosse già stato sottoposto alla misura di prevenzione dell’ammonimento emesso dal Questore di Varese.

I maltrattamenti dell’uomo, posti in essere molto spesso in presenza dei figli e in stato di ubriachezza, a partire dal 2017 sono divenuti progressivamente sempre più gravi ed intollerabili passando dalle iniziali offese e mortificazioni fino a culminare, negli ultimi anni, in episodi talmente violenti da provocarle anche consistenti lesioni.

In ottemperanza al provvedimento, al 53enne, che dovrà quotidianamente presentarsi negli uffici di polizia, sarà vietato avvicinarsi alla donna ed instaurare con lei alcun tipo di contatto.