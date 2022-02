Metamorfosi urbana a Varese: quando via Del Cairo si fece strada fino a Corso Matteotti

Ogni lunedì, con una passeggiata virtuale, la rubrica “Metamorfosi urbana” vi racconta le trasformazioni che ha subito Varese negli ultimi cento anni, da quando cioè è diventata capoluogo di provincia. A firmarla è Fausto Bonoldi, storica firma del giornalismo varesino che su questo argomento, che tratta da anni nel gruppo Facebook La Varese Nascosta, ha scritto anche un libro, edito da Macchione, dal titolo “Cara Varese come sei cambiata“

Metamorfosi urbana, cinquantesima puntata: I palazzi perduti della Vecchia Varese

Per celebrare la cinquantesima puntata, abbiamo deciso di fare qualcosa di diverso: un video, che riassuma i principali palazzi perduti della vecchia Varese. Sono fotografie che abbiamo pubblicato o per lo meno visto più e più volte, quindi niente di nuovo ma mi è sembrato utile mostrarvi in successione i “palazzi perduti della vecchia Varese” (dal quattrocentesco Palazzo Griffi a Casà Romanò, sostituita dalla Standa) per dimostrare come sarebbe molto più bella la nostra città se tanti edifici, invece di essere demoliti, fossero stati restaurati o anche ristrutturati come si è cominciato a fare, con quelli superstiti, negli Anni Settanta.