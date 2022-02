Morta in casa da sola sulla sedia della cucina: trovata dopo oltre due anni a Como

Morta in casa da due anni senza che nessuno se ne accorgesse. È successo a Como in un quartiere del capoluogo lariano quando la polizia è entrata in casa di Marinella Beretta, 70 anni originaria di Erba.

Il cadavere dell’anziana si presentava in posizione seduta, in cucina, completamente mummificato e senza segni di violenza: è morta così, a causa di un malore che l’ha colta in un normale momento di vita quotidiana e così è stata per oltre due anni.

Da quanto riporta il Corriere della sera la donna non aveva parenti e viveva in una casa in “nuda proprietà”: solo al decesso il nuovo proprietario sarebbe entrato in possesso dell’appartamento situato in una zona verde della città.

E proprio la presenza di alberi pericolanti ha spinto i vicini di casa a domandarsi che fine avesse fatto la donna che credevano fosse andata a vivere altrove già alle soglie dell’inizio della pandemia. Anche il nuovo proprietario dell’abitazione non sentendola da molto tempo aveva chiesto spiegazione alle autorità.

Così la polizia dopo aver ricevuto il nullaosta dalla procura è entrata nella casa facendo la scoperta.