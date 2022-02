I neo diciottenni luinesi festeggeranno l’importante traguardo a Roma l’1 e il 2 giugno

Lo scorso anno l’incantevole terrazzo di Palazzo Verbania è stato teatro del primo “Battesimo Civico” tenutosi a Luino. Quest’anno il contesto cambia e teatro di questi festeggiamenti diventa Roma. Il Comune di Luino per questa occasione si è impegnato ad organizzare un viaggio di due giorni per i neo o quasi diciottenni di questo 2022 nella capitale d’Italia. Il programma prevede nella giornata del 1° giugno la visita al Senato con consegna delle Costituzioni e, il giorno successivo, la partecipazione alla tradizionale parata del 2 giugno per la Festa della Repubblica.

Un estratto della lettere inviata a loro, firmata dal sindaco Enrico Bianchi: