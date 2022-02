Nominato il nuovo consiglio comunale dei ragazzi di Ferno

Seppur solo con un incontro informale da remoto, si è insediato ufficialmente martedì 22 febbraio il nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi di Ferno.

I giovani consiglieri fernesi, che resteranno in carica per due anni, sono stati eletti dai compagni di scuola nelle scorse settimane e sono pronti a svolgere il proprio impegno.

Il consiglio comunale junior

Sono diciotto i consiglieri neoeletti scelti, in base al nuovo regolamento, tra le classi quinte della scuola primaria e le classi prime e seconde della scuola secondaria.

Per la scuola primaria “Monsignor Bonetta”: Aron Markaj e Luca Reguzzoni (classe 5A), Giorgia Barrafranca e Alessia Benevento (classe 5B), Denise Dati e Emma Desca (classe 5C).

Per la scuola secondaria “Benedetto Croce”: Marta Farina e Youssef Markoni (classe 1A), Sofia Francica e Sofia Milani (classe 1B), Sofia Andreoli e Matteo Stefani (classe 1C), Rayen Ben Belgacem e Thomas Nanut (classe 2A), Precious Agho e Vittorio Falci (classe 2B), Alessio Pegoraro e Carmine Crescenzo (classe 2C).

A dare loro il benvenuto a nome del sindaco Filippo Gesualdi, della giunta e del consiglio comunale, l’assessore alla Pubblica istruzione Sarah Foti che ha augurato ai ragazzi di «poter affrontare il ruolo cui sono stati chiamati con passione e entusiasmo, facendosi guidare dal cuore e dall’istinto, con l’unico obiettivo di far bene, ciascuno nel rispetto reciproco degli altri e in armonia».

Doveroso il ringraziamento da parte dell’assessorato a Matteo Locatelli, da anni referente del consiglio comunale dei ragazzi per l’amministrazione comunale, alla professoressa Viviana Fichera e alla maestra Pierangela Cassinerio, le insegnanti che accompagneranno i ragazzi nel loro

percorso di cittadinanza attiva.

Un grazie particolare è stato rivolto dall’assessore alla professoressa Rosaria Cappelletti e alla maestra Mirella Zaro, le due storiche insegnanti

referenti del Consiglio dei Ragazzi di Ferno che hanno reso di nuovo disponibile la loro esperienza per stare accanto ai ragazzi.

Il sindaco e il vicesindaco del nuovo consiglio comunale non sono ancora stati eletti. I consiglieri hanno scelto di vivere questo importante passaggio quando i tempi saranno maturi per incontrarsi tutti in presenza. Quella sarà anche l’occasione per salutare i consiglieri uscenti, guidati dal sindaco Tommaso Desca e dal vicesindaco Yon Cerlat, che, nonostante gli ultimi due anni di pandemia, si sono dimostrati seri, presenti e responsabili nello svolgimento del loro incarico.