Obiettivo Comune Gallarate: “Il sindaco offende il consigliere Massimo Gnocchi”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di Obiettivo Comune Gallarate, sulla discussione in consiglio comunale sull’ospedale unico, che ha visto anche momenti di scontro aperto tra il sindaco Cassani e il consigliere Massimo Gnocchi

Un confronto civile ancorché ruvido, deve rispettare sempre dei limiti che, nel Consiglio Comunale del 3 Febbraio 2022 durante la discussione sulla delibera di deroga del dibattito pubblico sull’Ospedale unico, sono stati abbondantemente superati dal Sindaco Andrea Cassani.

Secondo il Sindaco, infatti, il consigliere Massimo Gnocchi avrebbe scritto “fregnacce” nelle sei fitte pagine di relazione consegnate lunedì scorso in commissione per perorare le ragioni del no alla delibera di deroga del dibattito pubblico che, di fatto, azzera il potere negoziale di Gallarate con la Regione nella vicenda sanitaria in discussione.

Naturalmente la disinformazione lamentata dal primo cittadino non trova riscontro nei fatti e nei documenti citati da Gnocchi che evidenziano le molte contraddizioni e criticità del progetto dell’Ospedale unico e della relativa futura chiusura del S. Antonio Abate di Gallarate; criticità e contraddizioni riscontrate e sottolineate anche altre forze dell’opposizione.

Quando si accusa qualcuno di dire falsità bisogna dimostrarlo con documenti ed elementi diversi dall’intimidazione verbale.

I toni e le offese personali gratuite rivolte dal Sindaco Cassani al consigliere Gnocchi, tutte registrate nella diretta streaming, a nostro avviso non appartengono e non devono appartenere al confronto democratico di cui ha bisogno la città e meglio avrebbe fatto il Presidente Martignoni a ricordarlo in aula.

Nel frattempo, ovviamente, i problemi della sanità non si risolvono e chi dovrebbe pensare a difendere la città dai disservizi e dalla volontà di pensionare il nostro Ospedale dalle scelte regionali, se la prende con chi la verità la racconta ai cittadini.

Gruppo OCG – Obiettivo Comune Gallarate