Openjobmetis, frattura alla tibia per il pivot Guglielmo Caruso

Il “magic moment” della Openjobmetis Varese – tre vittorie in tre partite dall’arrivo dell’allenatore olandese Johan Roijakkers – rischia di subire uno stop inatteso. Guglielmo Caruso, il giovane pivot napoletano che nell’ultimo periodo aveva trovato spazio in squadra dando un buon contributo ai recenti successi, dovrà stare fermo un mese a causa di una frattura, la seconda in questa sua travagliata stagione. A ottobre infatti si era rotto il dito medio della mano destra e per questo era anche finito sotto i ferri.

In seguito a uno scontro fortuito in allenamento, Caruso ha riportato una «frattura intraspongiosa del terzo prossimale della tibia sinistra». Significa cioè che l’osso si è rotto nella propria parte interna (intraspongiosa), tant’è vero che la lastra non evidenzia questo tipo di infortunio che è stato rilevato soltanto attraverso una risonanza magnetica. La zona interessata (terzo prossimale) è quella alta della tibia, quindi verso il ginocchio.

Un infortunio che dà dolore soprattutto quando la parte interessata viene caricata (ma in questo momento il giocatore avvertiva fastidio anche da fermo) e che costringerà “Willy” a un periodo di riposo e di terapie. Lo staff medico ha già iniziato a lavorare in questa direzione e probabilmente sottoporrà Caruso a una risonanza di controllo tra un paio di settimane, ma di solito questo tipo di problemi non si risolve prima di un mese. Per lo meno non sarà necessario un intervento chirurgico.

L’Openjobmetis quindi sarà ancora più in difficoltà sotto canestro, la zona del campo in cui la coperta è più corta visto che il centro titolare (Egbunu) non è ancora stato sostituito: Caruso nelle tre partite vinte recenti (Venezia e le due con Trento) aveva segnato 5,3 punti di media in 11,7 minuti di impiego con 5 rimbalzi a gara e 6/13 al tiro da 2. Numeri interessanti per il 23enne pivot di 2,08 che aveva trovato collocazione a centro area risultando molto utile all’economia di squadra.