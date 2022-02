Orino chiede un milione per il dissesto idrogeologico

“Impacchettato“ con opere di bio edilizia, poco invasive e che scompaiono con la vegetazione bassa del sottobosco, ma che si fanno sentire in caso di ingrossamento della portata di quello che in questa stagione è un rigagnolo, ma quando piove si gonfia e porta detriti a valle.

Il Riale di Mezzo è uno di quei corsi d’acqua che passano di nome da un paese all’altro: a Gemonio è Viganella, e più a sud è Monvallina, vicino a dove si getta nel Verbano.

La prima notizia è che sono stati completati da poco i lavori per la risistemazione delle sponde di questo corso d’acqua di Orino con la spesa di oltre 70 mila euro.

LA SCHEDA

Intervento di sistemazione idraulico-forestale lungo l’alveo del Rio di Mezzo in un tratto posto immediatamente a monte dell’abitato nel quale sono frequenti problematiche legate alla circolazione diffusa e incontrollata di acque superficiali dopo eventi meteorici particolarmente intensi e/o prolungati, comportando un aumento considerevole della portata del corso d’acqua e il conseguente aumento del trasporto solido. L’intervento, realizzato con tecniche di ingegneria naturalistica (ovvero che comporta un largo utilizzo di pietra e legname) ha permesso di sistemare alcuni dissesti superficiali, alcuni dei quali interferenti con l’alveo, potenzialmente in grado di causare problemi al regolare deflusso delle acque.

Un passo avanti per la protezione dell’ambiente, con lavori realizzati sotto il controllo de tecnico comunale geometra Spertini, ha spiegato il sindaco Cesare Moia, che nel corso di un incontri pubblico per la presentazione del progetto “Smart Village” ha reso nota la seconda novità per il paese della Valcuvia: la partecipazione del Comune a un bando per il contrasto del dissesto idrogeologico per lavori di un importo di un milione di euro.

«Non sappiamo ancora se riusciremo ad accedere a questa possibilità ma è vivo il nostro impegno per intervenire nell’ambito della prevenzione», ha spiegato Moia.