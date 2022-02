Il prete racconta in aula a Busto Arsizio: “Vittima di un ricatto sessuale”

Le parti discuteranno il 31 marzo e poi ci sarà la sentenza nei confronti di un giovane, attualmente latitante, accusato di aver picchiato ed estorto denaro ad un prete a Saronno tra il 2014 e il 2017, grazie ad un ricatto a sfondo sessuale messo in atto insieme ad un complice. Il marocchino, oggi imputato in contumacia, era scappato non appena fu trasferito dal carcere agli arresti domiciliari.

Secondo l’accusa, rappresentata dal pubblico ministero Nadia Calcaterra, il sacerdote avrebbe dato ai ragazzi denaro di sua volontà ma le richieste pressanti dei due lo stavano portando alla rovina quindi i due avrebbero iniziato a ricattarlo chiedendogli altri soldi, con la minaccia incombente di rivelare le vicende sessuali con tutte le conseguenze che questo avrebbe avuto sulla sua figura e alla sua dignità.

Oggi, giovedì, in aula il religioso ha ripercorso la triste storia: «Sono stato vittima di un ricatto sessuale» – ha ribadito. In tre anni i due avrebbero estorto al religioso più di 10 mila euro. Quando il prete ha deciso di non sottostare più al ricatto i due l’hanno anche aggredito.