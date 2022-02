Pro Patria – Legnago in diretta

Nel ventinovesimo turno del Girone A di Serie C la Pro Patria ritorna allo Speroni di Busto Arsizio per disputare il match salvezza contro il Legnago, squadra ultima in classifica a -6 punti dalla Pro Patria.

I tigrotti bianco-blu sono in cerca di riscattato dopo la sconfitta di rigore di mercoledì subita ad Alessandria, partita che ha visto uscire vincitori i giovani della Juventus. Il Legnago di Michele Serena, subentrato a Colella nei giorni di Capodanno, arriva invece da un buon pareggio all’Euganeo, dove è riuscita a fermare 1 a 1 la seconda della classe Padova, reduce dell’esonero di Massimo Pavanel per cercare un disperato all in verso la Serie B (veneti a -10 dal Sudtirol).

Fischio di inizio alle 17:30