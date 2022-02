Rally dei Laghi: tanti varesini puntano al podio. Crugnola al via da outsider

Uno stuolo di varesini desiderosi di fare risultato sulle strade amiche, un “big” impegnato su una vettura minore e qualche “forestiero” – anche svizzero – a lanciare la sfida ai padroni di casa. In attesa dell’elenco ufficiale di equipaggi e vetture, si va delineando il quadro dei partecipanti al 30° Rally dei Laghi in programma nel prossimo fine settimana tra sabato 26 e domenica 27 febbraio.

TOP CLASS – La gara è aperta alle vetture WRC, quelle che fino a pochi anni fa duellavano nel Mondiale: a Varese ce ne saranno due, entrambe svizzere, nelle mani di Mirko Puricelli (Citroen Ds3) e di Paolo Sulmoni sulla Ford Fiesta simile a quella che vinse nel 2016 con Simone Miele alla guida.

Molto interessante e agguerrito invece il parco delle Rally 2 (nuovo nome delle R5). La candidatura più interessante per la vittoria finale potrebbe essere quella di Giuseppe “Giò” Dipalma, vincitore nel 2018, secondo nel 2019 e lo scorso anno sulla stessa WV Polo con cui correrà questa volta. Il malnatese (foto in alto) dà sempre il massimo al “Laghi” e potrebbe essere il favorito numero 1 di questa edizione.

Due ottime alternative sono quelle di Giuseppe Freguglia – il recordman di vittorie in questa gara – e di Andrea Spataro che nelle ultime gare disputate ha fatto molto bene. Entrambi saranno su una Skoda Fabia Rally 2, stessa vettura dei veterani varesotti Calabrini, Pensotti e Bizzozzero, del “ligure di Marchirolo Fredducci, dei valtellinesi Varisto e Fiorenti e del bolognese Furci.

CRUGNOLA, STELLA E OUTSIDER – Al via del “Laghi” è atteso anche Andrea Crugnola, campione italiano assoluto 2020 e due volte primo a Varese. Il talento di Calcinate del Pesce però dovrebbe gareggiare su una “piccola” Peugeot 106 in attesa di ufficializzare il proprio impegno tricolore (i rumors parlano di un ritorno in Citroen) nel CIAR, ovvero il nuovo nome del CIR. Vedremo cosa potrà fare con un’auto di classe K10: in occasione del suo primo successo nel 2012 vinse con una DS3 di categoria R3T, non certo la più performante del lotto.

Non risultano iscritti gli altri due “big” targati Varese: Simone Miele sarà in Svezia per assistere il padre Mauro impegnato nel Mondiale mentre Damiano De Tommaso, campione uscente, non dovrebbe esserci.

GLI ALTRI – Altri nomi interessanti sono quelli del valtellinese Gianesini in A7, dei fratelli Maran (vincitori nell’ormai lontano 2007) che in S16 se la vedrà con Re, mentre in R3 si preannuncia una bella lotta tra Cambiaghi e Bernardi. Ma in queste categorie è bene attendere l’elenco definitivo prima di sbilanciarsi in pronostici.

RALLY DEI LAGHI SU VARESENEWS – Come di consueto, VareseNews seguirà passo passo il Rally dei Laghi con un liveblog che prenderà il via all’inizio delle prossima settimana. Lo speciale sarà supportato da Colacem e da Nicora Gioielleria Azzate. Al solito la gara troverà ampio spazio sul giornale con notizie, interviste, immagini e curiosità.