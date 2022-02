Riapre il centro prelievi di Samarate, con un nuovo gestore

É ufficiale: c’è il rilascio dell’autorizzazione di Ats al nuovo gestore del servizio di centro prelievi, il Cedal di Gallarate. Così il centro prelievi di Samarate potrà riaprire. Non c’è ancora una data certa, ma questo è un primo, piccolo passo per la città.

A dare la notizia l’assessora ai Servizi sociali e vicesindaca, Nicoletta Alampi, nel corso della commissione Servizi sociali di martedì 15 febbraio: «Finalmente, avremo il nostro punto prelievi che da troppo tempo manca in città».

Si troverà in via Verdi, vicino alla farmacia,«dove nascerà un poliambulatorio che metterà a disposizione le sale superiori per i prelievi».

La lunga chiusura

Il centro, prima gestito dal laboratorio Toma, è chiuso dal 2019; naturalmente i tempi della riapertura in via Verdi si sono dilatati anche a causa del Covid-19.

Nel tentativo di “tamponare” la mancanza del servizio, a febbraio 2020 Cedal aveva attivato il servizio a domicilio su prenotazione.

La riapertura

L’amministrazione non si è sbilanciata eccessivamente sulla tempistica: «A breve si potrà partire, perché è già completamente arredato e pronto», ha affermato Alampi, specificando che rappresenta «hanno tutti l’interesse di aprire. Confido nei prossimi giorni di trovarmi per poter comunicare nello specifico orari e giorni di apertura».

La vicesindaca ha poi espresso soddisfazione per la prossima riapertura: «Sarà mia grande soddisfazione riportare a Samarate questo importante servizio, che sarà gestito da una società di prim’ordine del settore e posizionato in un luogo comodo da raggiungere e accessibile a tutti i cittadini».

Nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra Cedal e l’assessora per definire meglio i giorni e gli orari di apertura.

La cautela dell’opposizione

A prendere la parola Alessio Sozzi (Movimento 5 Stelle) per commentare la tempistica: «Sicuramente è un piccolo passo avanti, ma è una questione che va avanti da troppo tempo e sembra che tutto proceda molto a rilento. Ora c’è l’ok di Ats, confidiamo che questo utile servizio possa partire in tempi brevi».