“Sanremo si sta animando in attesa delle serate finali”

Il racconto da Sanremo di Luca Corradini di Radio MonteStella Milano, storica emittente meneghina ripartita grazie al saronnese Corradini (nella foto) che ne ha rispolverato logo e frequenze.

La storica radio, che vanta studi a Saronno e Massa Carrara, ora molto attiva su web, grazie alla collaborazione con Riviera Apuana, segue in diretta il dietro le quinte della 72ma edizione del Festival della canzone italiana con interviste, programmi e spazi dedicati tutti i giorni alle 12.30 e alle 17, nonché brevi flash social durante la giornata con ospiti, curiosità e interviste.

Ecco il racconto di Luca Corradini di Radio MonteStella Milano

Una Sanremo che si è risvegliata con un clima particolarmente uggioso, non come le precedenti, in questa quarta giornata della 72esima edizione del Festival.

Infatti fino a ieri giornate calde e una temperatura piuttosto elevata, oggi un pochino più di freddo. Però nel contempo e per contrasto saremo a casa dal punto di vista delle canzoni in gara: i giochi si sono già abbastanza delineati con il televoto di ieri e le prime tre posizioni sembrano assodate. Salvo qualche sorpresa dell’ultima ora, un po’ come successe l’anno scorso con “Zitti e buoni” dei Maneskin che forse nessuno si attendeva vincessero.

Ieri grande prestazione di Drusilla Foer che ha saputo tener testa da Amadeus e a Iva Zanicchi, rispondendo battuta su battuta a qualche provocazione che le arrivava dai protagonisti della canzone italiana. Una “valletta”, che se avesse partecipato come cantante sarebbe risultata come una delle migliori in assoluto di questo festival.

Vedremo cosa succederà stasera e domani sera con il gran finale di Sabrina Ferilli, nel frattempo Sanremo si sta riempiendo di persone che girano, bazzicano, cercano di spiare al di là di qualche vetrata. Non è sicuramente la calca delle edizioni del passato, esclusa l’edizione del 2021 che era praticamente il nulla dal punto di vista del folklore che si genera davanti a un Festival importante come quello della canzone italiana.

Luca Corradini