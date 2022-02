Scambi, consigli e mostre: “Mitiche in piazza” a Varese diventa un evento fisso

La formula era già stata sperimentata in altre occasioni ma ora è pronta per diventare un appuntamento fisso per Varese: parliamo di “Mitiche in piazza”, manifestazione curata dal Club Auto Moto Storiche di Varese (VAMS, è affiliato all’ASI, il registro storico nazionale) in collaborazione con il Comune.

Nella mattinata di domenica 27, il motorismo storico ha “preso possesso” di piazza Repubblica e d’ora in avanti la cosa si ripeterà nell’ultima domenica di ogni mese nella stessa location. “Mitiche in piazza” sarà un evento gratuito ispirato alla cultura del motorismo d’epoca: appassionati, collezionisti e curiosi hanno parcheggiato le proprie moto e auto ma anche sidecar e camper storici (ovvero immatricolati da almeno 20 anni) e chiesto liberamente consigli ai commissari tecnici presenti.

“Mitiche in piazza” è in pratica un grande punto informativo oltre che una mostra a cielo aperto dei cimeli d’epoca: si possono chiedere informazioni su come restaurare un veicolo ritrovato in cantina, ricercare un pezzo di ricambio per far ripartire correttamente un’auto storica o addirittura intavolare una trattativa per scambiare il proprio mezzo con un altro.

Inoltre è possibile ricevere (gratis) le informazioni tecniche relative alla possibilità di certificare il proprio veicolo storico secondo i criteri ASI, compilando insieme ai commissari tecnici il libretto per ottenere il CRS (certificato di rilevanza storica) o il Certificato d’Identità, la cosiddetta “Targa Oro ASI”. In questo modo, oltre ad avvalersi dell’esenzione totale del bollo di circolazione per i mezzi dai 20 ai 30 anni, si possono avere forti sconti assicurativi, una rivalutazione del valore del veicolo e la possibilità di circolare in deroga ai divieti a causa dell’inquinamento.

Già nella prima domenica di presenza, i commissari tecnici VAMS coordinati da Olindo Zamperoni hanno assistito a molti casi-scuola: Alex cercava informazioni su come procedere al restauro della Giulietta Spider del papà, con pezzi originali Alfa; il collezionista varesino Christian Rogora ha illustrato il prestigio della produzione americana auto anni Sessanta/Ottanta. E c’erano gli amici di “Le Vecchie Glorie di Albizzate”, il gruppo di amanti di auto d’epoca di Marchirolo e i responsabili del network Varese Terra di Moto (con la presidente Annalisa Mentasti) che presto presenteranno una serie di eventi a Varese e provincia di forte attrazione per chi ama la moto.

Il prossimo appuntamento con “Mitiche in Piazza” è quindi fissato per domenica 27 marzo e per informazioni si può contattare il club che ha sede in via Correnti 2 a Varese. Si può anche prenotare un appuntamento attraverso la segreteria chiamando il numero 350-9029591 nei giorni di apertura (lunedì ore 21–23; martedì ore 9.00–12; mercoledì ore 14.30–17.30; venerdì ore 9–12; sabato ore 9–12).