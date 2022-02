Scontro sulla superstrada di Malpensa, quattro persone coinvolte

Quattro persone sono state soccorse dal sistema Areu-118 sulla superstrada di Malpensa, a causa di un incidente che ha coinvolto due veicoli.

È successo poco prima delle 7 del mattino, alle primissime luci della domenica, nel tratto di superstrada 336 tra l’uscita di Cargo City e quella di Malpensa.

Per fortuna find a subito si è capito che non c’erano persone in immediato pericolo di vita: sul posto sono dovute comunque intervenire due ambulanze della Croce Rossa di Gallarate, che hanno soccorso una ragazza di 18 anni, un ragazzo di 20, una donna di 34 e un’anziana di 72 anni.

Nessuna delle persone coinvolte è in pericolo di vita, anche se alcune sono comunque ferite. Le ambulanze hanno “smistato” i feriti sui due ospedali di Busto Arsizio e Gallarate.