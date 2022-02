Tutti gli indicatori dimostrano la fine della quarta ondata nel Varesotto

È scesa a poco meno di 400 nuovi positivi ogni 100.000 abitanti l’incidenza dei contagi in provincia di Varese. La fine della quarta ondata è ormai evidente dai numeri dell’ultima settimana: 3503 nuovi contagi ( contro i 6205 della scorsa) individuati attraverso 42.620 tamponi con un indice totale di positività del 13,7%, in calo rispetto al 16,4% di 7 giorni fa ma sempre superiore alla media lombarda che è di 12,4% ( ma l’incidenza è inferiore rispetto a quella regionale che è di 425,18).

DISCESA DEI CONTAGI IN TUTTI IN DISTRETTI

La discesa della curva è evidente in tutti i distretti, anche nel Luinese che, pur rimanendo quello con i dati maggiori, in 10 giorni ha dimezzato i nuovi contagi ( da 1254 del 2 febbraio ai 652 del 12 scorso).

FRENATA DEI CONTAGI TRA I MINORI

L’allenamento dell’emergenza è evidente soprattutto tra i minori ( meno di 12 anni) dove la circolazione si mantiene stabile, attorno ai 1500 casi settimanali, dopo aver raggiunto di oltre 5700 un mese fa. Tra gli adolescenti ( 12 – 17 anni) in un mese si registrano numeri inferiori di quasi 4 volte ( da 2300 a 600).

422 NUOVI POSITIVI NELLA SCUOLA

Tra il 7 e il 14 febbraio, nelle scuole sono stati rilevati 422 nuovi positivi di cui 54 nell’infanzia, 172 alla primaria, 78 alle medie e 118 alle superiori. In totale sono stati messi in quarantena o in sorveglianza 1045 tra studenti e operatori scolastici.