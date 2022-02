A qualche mese di distanza dall’annuncio di una serie di importanti novità Windows 11 sta gradualmente implementando tutte le diverse funzionalità che erano state presentate al momento del lancio. In particolare, il recente major update del sistema ha messo a disposizione degli utenti interessanti feature e miglioramenti delle prestazioni. Sarà infatti possibile creare le cartelle nel menù Start, ottimizzare il consumo energetico ed aumentarne il risparmio, gestire in maniera più efficace e intelligente l’interfaccia grazie a nuove funzione per il touchpad ma soprattutto questo nuovo aggiornamento del sistema introduce la possibilità di scaricare e rendere compatibili le applicazioni Android con i pc Windows 11.

Quest’ultima novità era probabilmente quella più attesa da tutti gli utenti. Occorre però dire che bisognerà sorvolare una serie di restrizioni per potervi accedere nel nostro paese. Scopriamo insieme agli esperti di Mister Gadget come effettuare l’aggiornamento del sistema e utilizzare app Android su pc.

L’aggiornamento

Il nuovo major update di windows 11 disponibile per tutti gli utenti e sarà facilente scaricabile. Per effettuare l’update sarà sufficiente accedere alle impostazioni del pc, andare alla categoria “windows update”, dare il via alla ricerca degli ultimi aggiornamenti, e procedere con il download dell’ultima versione rilasciata di windows 11.

Le applicazioni di Android su Pc windows 11

Il nuovo servizio di compatibilità delle app Android con pc windows 11 è reso possibile dalla cooperazione tra l’azienda e l’app store di Amazon, grazie al quale saranno disponibili circa 1000 applicazioni Android.

Prerequisiti

Affinché la nuova funzionalità possa lavorare correttamente su i vostri pc, e voi possiate dunque scaricare le app Android sul vostro pc, è necessario che venga rispettati una serie di prerequisiti.

dovrete attivare la virtualizzazione nel BIOS/UEFI del vostro pc windows 11.

La versione del Microsoft Store adeguata che dovrete utilizzare è quella 22202.1402.0.0 o successiva

dovrete necessariamente avere un account Amazon registrato negli Stati Uniti in modo da poter utilizzare Amazon Appstore (che in Italia non è ancora supportato).

Una volta soddisfatti i parametri richiesti allora si potrà procedere con il download dell’amazzone App Store e delle applicazioni Android.

Il download

La primissima cosa che dovrete fare è installare l’app Amazon Appstore. In questo modo si installerà automaticamente anche il Windows [ for Android. L’app non è attualmente supportata in Italia, proprio per questo dovrete procedere tramite una via alternativa (ora capirete l’importanza di avere un account Amazon americano). Ecco come procedere:

Effettuate il login all’app. L’applicazione stessa vi segnalerà l’impossibilità di accedere al servizio.

A questo punto entra in gioco la “strada alternativa”. Accedendo a questa pagina di login, potrete accedere ad Amazon US. Una volta effettuato l’accesso, andate alla voce “Preferenze” e cliccate su “Country/Region”. Qui selezionate “United States” e inserite tutti i dati tipici di un indirizzo.

infine ritornate sull’app Amazon App Store. Uscite dal vostro account e ri-effettuate il login.

L’app, a questo punto, dovrebbe consentirvi di accedere al servizio e scaricare dunque le applicazioni Android per il vostro pc Windows direttamente dall’Amazon App Store