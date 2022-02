Vacanze e costumi uomo: quale scegliere

La voglia di vacanza non fa distinzione tra uomo e donna. Il bisogno di staccare da lavoro, il desiderio di esplorare luoghi nuovi e di tuffarsi nel blu del mare, la necessità di prenotare una vacanza ed andare è comune a tutti coloro che per molti mesi all’anno sono travolti da una montagna di cose da fare. Una pausa di breve durata è la soluzione ideale per chi necessita di staccare la spina e cambiare per un attimo abitudini. Molto spesso dedicarsi a sè stessi e ritagliarsi dei momenti di sano e puro relax è un modo giusto per ripartire più energici di prima, quindi non perdere altro tempo: trova un piccolo spazio nella tua quotidianità da dedicare al benessere del corpo e della mente e prepara la valigia.

Se la tua scelta è una meta di mare, una piscina, una spa o le terme, portare il costume è indispensabile. I modelli di costumi uomo si differenziano per fantasia, materiale e lunghezza e ogni modello si adatta ad un tipo di corpo. Dunque non tutti i costumi sono uguali e per questo scegliere quello migliore per l’evenienza fa sentire a proprio agio.

Se hai bisogno di rinnovare il guardaroba in termini di costumi da bagno, ecco qualche suggerimento sui modelli da acquistare per stare al passo coi tempi.

Un costume per ogni uomo

La vasta gamma di costumi in vendita online propone una varietà di modelli che si adattano ad ogni corpo ed ad ogni altezza. Il costume perfetto esiste ed è quello che slancia ed evidenzia i punti forti del corpo.

Il costume per l’uomo dal fisico atletico è, per antonomasia, lo slip . Chi possiede un fisico asciutto ed atletico non rinuncia a mettere in mostra il proprio corpo scolpito e frutto di anni di duro allenamento. Lo slip ideale per uomini allenati è sobrio, è solitamente monotono preferibilmente in colori poco chiari e coprenti, dal taglio a bassa vita, poco sgambato sui glutei. Per slip in tinta unita scegli tra rosso, blu e verde militare.

. Chi possiede un fisico asciutto ed atletico non rinuncia a mettere in mostra il proprio corpo scolpito e frutto di anni di duro allenamento. Lo slip ideale per uomini allenati è sobrio, è solitamente monotono preferibilmente in colori poco chiari e coprenti, dal taglio a bassa vita, poco sgambato sui glutei. Per slip in tinta unita scegli tra rosso, blu e verde militare. Modelli più giovanili che ragazzi e uomini possono indossare con stile sono i modelli di costume uomo classici, con tasche laterali e fodera interna, che si stringono con il laccio in vita. Questi modelli tradizionali si caratterizzano per essere disponibili in una variegata gamma di fantasie. Fantasie innovative, divertenti, seriose, dai colori scuri o dai toni vivaci vestono l’uomo dall’età giovanile all’età adulta e gli consentono di vivere la spiaggia o la piscina a proprio agio. Le proposte di costumi uomo nel modello tradizionale permettono di indossare il costume più adatto al momento. Per esempio, se devi partecipare ad un pool party tra amici, indossare un costume dalla fantasia divertente e dai colori vivaci ti fa sentire sul pezzo, è sinonimo di divertimento e allegria. Mentre, se si tratta di un evento notturno in spiaggia, indossare il costume da una fantasia più sobria e dai colori meno stravaganti può essere l’ideale per presentare la tua personalità elegante. Puoi, però, per le lunghe giornate in spiaggia, munirti di costumi differenti tra loro e scegliere quello che più rappresenta il tuo umore in quella giornata. In effetti anche il costume da uomo è un capo d’abbigliamento e, come tale, rispecchia lo stato d’animo.

L’uomo basso trova il suo costume ideale nei modelli non troppo a vita bassa che non siano di tonalità chiare. La lunghezza deve essere quella di uno short poi lascia libera la tua fantasia e scegli un costume colorato.

Il costume da bagno è un importante capo d’abbigliamento per l’estate: sceglierlo con cura è il primo passo per una vacanza da sogno!