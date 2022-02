Il Varese fa ancora bottino pieno: 4-0 a Fossano

Il Varese soffre, fatica ma anche da Fossano riesce a portarsi a casa tre punti per proseguire l’inseguimento al Novara capolista, che domenica (6 febbraio) arriverà al “Franco Ossola” per la sfida di alta classifica. Al “Pochissimo” i biancorossi hanno sudato non poco, più di quanto il 4-0 finale possa dire, soprattutto nel primo tempo. A sbloccare una gara che si stava complicando è stato Mamah – al decimo gol stagionale – con un destro fulminante al 44′ del primo tempo. Nella ripresa Pastore, dopo una traversa colpita, mette a segno una doppietta, prima al 12′ con un diagonale al termine di un’azione manovrata – anche se viziata da un fallo di Foschiani – e poi con un tocco sottomisura dopo un’accelerazione di Minaj. A quel punto il Fossano allenta la tensione e a chiudere il match è stato D’Orazio con un’incornata su azione d’angolo per il poker conclusivo.

Galleria fotografica Serie D, Fossano - Varese 4 di 31

Un poker che, anche se probabilmente troppo severo per il Fossano, porta il Varese alla grande sfida contro il Novara nella maniera migliore. Domenica al “Franco Ossola” l’appuntamento è di quelli da non perdere e questi tre punti tengono ancora aperte le speranze per i biancorossi di fare quel passo che possa riaprire il campionato. I segnali positivi di questo mercoledì arrivano anche dal Varese: esordio stagionale dal primo minuto per Cappai, Marcaletti e Gazo, che si sono disimpegnati bene, e prima apparizione con i grandi per il sedicenne Lorenzo Bertuzzi, difensore varesino classe 2005.

FISCHIO D’INIZIO

Turno infrasettimanale per il Varese, che sfida il Fossano in cerca di una vittoria per arrivare al meglio alla grande sfida contro il Novara di domenica. “Un passo alla volta” sono state le parole di mister Ezio Rossi prima della gara, un monito per non sottovalutare l’impegno di oggi, contro un avversario che sa essere ostico sul proprio campo di casa. Il Varese non cambia modulo – confermato il 3-4-1-2 – ma diversi interpreti: in difesa torna dal primo minuto Parpinel con Premoli e Monticone, in mediana spazio a Disabato e Gazo mentre in avanti occasione dal primo minuto per Pastore alle spalle di Cappai e Mamah, decisivo domenica contro la Lavagnese. Il Fossano di mister Viassi scende in campo con il 4-3-3 con Menabò punta centrale del tridente d’attacco completato da Rosano e Leonardo Di Salvatore.

PRIMO TEMPO

Parte bene il Varese che nei primi minuti prova a mettere alle corde il Fossano ma non riesce a dare sbocchi alle azioni d’attacco. I padroni di casa con il passare dei minuti prendono campo e coraggio e riescono a essere più intraprendenti. La difesa biancorossa concede qualcosa ma Trombini, rischia l’autogol su una deviazione di testa di Monticone, ma Trombini non deve compiere parate degne di nota. La migliore occasione varesina arriva al 33′ quando Cappai viene servito in profondità da Gazo e serve Pastore che deve calciare di punta per anticipare il difensore e manda alto da buona posizione. Il Varese fatica a costruire, non riesce a trovare in attacco e allora per sbloccare la gara serve una fiammata. Al 44′ è Mamah – e chi se non lui – a sbloccare la sfida: il numero 20 riceve palla al limite dell’area, carica il destro e fulmina Merlano con un rasoterra sul primo palo per l’1-0. Vantaggio di vitale importanza e all’intervallo Disabato e compagni vanno con l’animo più leggero.

SECONDO TEMPO

Nessun cambio all’intervallo ma alla ripresa del gioco le squadre sono più lunghe e ci sono più spazi ma anche tanti errori dai 22 in campo. Il Varese sfiora il raddoppio al 9′ quando Pastore, dopo un rimpallo di Cappai, si ritrova il pallone sul dischetto ma alza la mira e colpisce la traversa. Il numero 11 però si rifà al 12′ quando in diagonale conclude un’azione manovrata – nata da un intervento probabilmente irregolare di Foschiani non segnalato dall’arbitro – con un diagonale preciso che vale il 2-0. Il Fossano allenta la tenzione, mister Rossi fa tirare il fiato a qualche suo giocatore e tra quelli entrati dalla panchina si mette in evidenza Minaj che al 34′ sgasa sulla sinistra e con un tiro-cross serve a Pastore il pallone del 3-0 che il numero 11 insacca da pochi passi per la doppietta personale. Nel finale c’è tempo anche per il 4-0 siglato al 40′ da D’Orazio, entrato da pochi minuti, con un’incornata su azione d’angolo. Un risultato tondo che fa felice il Varese e che probabilmente punisce troppo severamente i padroni di casa ma che per i biancorossi ha grande valore in vista del big match di domenica contro il Novara.