Serie D, Fossano – Varese in diretta

Turno infrasettimanale per il Varese che affronta la trasferta di Fossano, importante passaggio da non sbagliare per arrivare al meglio alla super sfida di domenica contro il Novara. Come sempre potrete commentare in tempo reale l’andamento del match o interagire con l’hashtag #DirettaVn sui social.

Per visualizzare al meglio la diretta CLICCATE QUI