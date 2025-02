Floris: “Tre punti importanti ma non del tutto meritati. Continuiamo a crederci”

FOSSANO – VARESE 0-1 | LE VOCI DEI PROTAGONISTI

ROBERTO FLORIS (Allenatore Varese): Tre punti importanti anche se arrivano con una prestazione un po’ pallida. Arriviamo da 7 partite in 28 giorni con tante assenze e oggi abbiamo davvero stretto i denti. Il risultato è importante ma credo che il pareggio oggi fosse il risultato più giusto perché il Fossano ha giocato bene e ci ha messo in difficoltà. Noi non abbiamo fatto la nostra solita prestazione ma è un buon segnale, anche da quel punto di vista. Credo che trovare una squadra più sfortunata della nostra è molto difficile, oggi è la prima partita che portiamo a casa più di quanto meritiamo. È mancato un po’ di tutto oggi: arriviamo da tre partite con otto assenti. Maccioni ha giocato ancora da terzino, Mikhaylovskiy è entrato con la febbre, Bonaccorsi ha giocato sul dolore finché si è fatto male e Ferrieri è rientrato ieri. Queste sono le situazioni, poi Marangon ha giocato 5 partite consecutive; non è semplice giocare 7 partite di fila in questa situazione.

FLORIS 2: Ci portiamo a casa questa partita, a volte si vince anche così. Noi abbiamo l’obbligo morale di lottare fino alla fine. Noi dobbiamo essere consapevoli di vestire una maglia importante, sulla panchina su cui siedo ci sono stati allenatori di grandissimo blasone, mostri sacri del calcio. Sarei egoista a pensare solo a me stesso e ai risultati. Questa è una maglia da sudare e che va onorata fino alla fine. Se poi alla fine della stagione non basteranno i punti fatti, nonostante sia un anno importante, stringeremo la mano a chi vincerà.

ALESSIO PALA (Allenatore Fossano): Forse questa è la migliore prestazione della mia squadra con quella dell’Imperia, considerando anche la forza dell’avversario. Ma i rigori quando ci sono vanno dati, non è la prima volta che ci capita e mi spiace per i miei ragazzi. Ringrazio il presidente che dà fiducia al nostro lavoro ma meritiamo di più. Abbiamo preso un altro palo, il sesto; oggi abbiamo giocato alla pari del Varese che è la squadra più forte del campionato. Tanto di cappello al Bra che vincerà il campionato e glielo auguro, ma il Varese potenzialmente ha qualcosa in più. Il carattere non ci è mai mancato, non ci affossa nessuno. Noi stiamo dando tutto e anche la società secondo me sta migliorando tanto. Questa squadra ripagherà il lavoro fatto.

LORENZO PIRAS (portiere Varese): Sono tre punti importanti per proseguire il nostro cammino. L’importante è non prendere gol e la squadra sta facendo bene. Abbiamo stretto i denti in questo periodo ma ora speriamo che qualcuno rientri. Oggi la parata più difficile è stata quella sulla punizione di Cattaneo, era una palla molto insidiosa.