Fossano – Varese in diretta

Prosegue la rincorsa alla vetta del Varese, che scende in campo allo stadio “Pochissimo” per affrontare il Fossano. Biancorossi in cerca di una vittoria per allungare la striscia positiva. liveblog offerto da Confident, Finazzi Serramenti, Nicora Azzate e Camera Condominiale di Varese.

(Nota bene: attendi qualche secondo il caricamento del live che comparirà ↓ sotto il banner↓. In alternativa, per visualizzare al meglio la diretta CLICCATE QUI)