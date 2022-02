Le pagelle del Varese: Mamah fa 10, doppietta per Pastore

Il Varese vince 4-0 a Fossano al termine di una gara complicata, soprattutto in un primo tempo bloccato che però Mamah, con una delle sue fiammate, mette in discesa. Nella ripresa Pastore segna una doppietta e c’è spazio anche per gli esordi di Mendolia e del 2005 Bertuzzi.

LE PAGELLE

TROMBINI 6: Non grandi parate, ma sempre attento

PREMOLI 6: Gara accorta, non si sgancia ma fa il suo in difesa

MONTICONE 6,5: Comanda la difesa, fa a sportellate con Menabò e ne esce vincitore

PARPINEL 6: Al rientro dal primo minuto gioca una gara attenta. Scalda le mani al portiere avversario con un mancino potente su punizione

Bertuzzi 6: Esordio tra i grandi per il sedicenne varesino. Giorno da ricordare

FOSCHIANI 6: Gara non troppo appariscente ma positiva. Non fa mancare il suo apporto anche in fase d’attacco

Mendolia 6: Anche per lui esordio in maglia biancorossa

DISABATO 6: Nel primo tempo la gara non si sblocca e lui fatica a trovare spazi. Ci mette l’esperienza e la tecnica per aiutare i compagni

D’Orazio 6: Dentro per dare forza al centrocampo, va anche a segno con un’incornata prepotente

GAZO 6,5: Bentornato! Prima da titolare per il leone del centrocampo biancorosso. Gara di sostanza, in attesa della forma migliore

Cantatore 6: Entra nel finale per portare forze fresche

MARCALETTI 6,5: Dopo il brutto infortunio dell’anno scorso gioca la prima da titolare e lo fa con buon profitto

PASTORE 7: Nella prima frazione non trova spazi e calcia alto nell’unica occasione creata. Nella ripresa sfrutta al meglio le due palle gol per una doppietta importante

CAPPAI 6: La migliore condizione arriverà. Oggi era importante mettere nelle gambe minuti veri. La sensazione è che a questo Varese uno come lui sarà molto utile nel girone di ritorno

Minaj 6,5: Sbaglia i primi due palloni toccati, poi si sblocca e regala a Pastore il gol del 3-0 al termine di una delle sue azioni in velocità

MAMAH 7: Come il signor Wolf: risolve i problemi. La gara è bloccata? Lui arma il destro dai 16 metri e fulmina il portiere avversario mettendo in discesa un match complicato