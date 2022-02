Venegono Superiore ha dato l’addio a Mattia, 16 anni, strappato alla vita e al sogno di diventare chef

(Immagine di repertorio) – Venegono Superiore ha dato ieri l’ultimo saluto a Mattia Gaglio, un ragazzo di soli 16 anni venuto a mancare ai suoi cari il 26 gennaio scorso, dopo aver combattuto per mesi contro una grave malattia che nell’ultimo periodo si era velocizzata rapidamente, togliendo ogni speranza.

Tantissimi si sono ritrovati nella chiesa parrocchiale per accompagnare lo sfortunato giovane nell’ultimo viaggio su questa terra. A stringersi ai familiari tantissimi ragazzi, i suoi compagni di classe delle medie e quelli della scuola superiore, i compagni di classe del fratello più piccolo, gli amici e anche il sindaco Ambrogio Crespi che ha portato alla famiglia di Matti il cordoglio di tutta la comunità venegonese.

A salutare Mattia Gaglio c’erano anche i professori e i compagni del Cfp di Varese, la ex classe dell’alberghiero, che si sono presentati con la casacca da cuoco per rendere omaggio il suo ultimo desiderio, quello di tornare a scuola e continuare il suo cammino per diventare chef.

Erano presenti moltissime persone, e alla fine della funzione un lungo e commosso applauso ha salutato per l’ultima volta il ragazzo. Prima di accompagnarlo con il carro funebre, la maggior parte dei presenti ha voluto dargli l’ultimo saluto, e la strada è stata chiusa per 15 minuti.

«Un funerale degno di un piccolo guerriero che ha combattuto fino all’ultimo delle sue forze – dice un amico – Ci mancherai e sarai sempre nel nostro cuore Mattia».