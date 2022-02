Vergiate ricorda Maurizio Zamparini, “Un uomo deciso e generosissimo”

La scomparsa di Maurizio Zamparini, nella mattina di martedì primo febbraio, è stata una notizia triste anche per tante persone di Vergiate. L’ex presidente delle squadre di calcio del Venezia e del Palermo era infatti conosciuto da tutti gli abitanti della cittadina del Varesotto anche in quanto proprietario del Mercatone e dell’Emmezeta: due delle più importanti realtà commerciali del Sempione.

Il ricordo dei vergiatesi

A Vergiate c’è chi ricorda Zamparini come una persona decisa – burbera a volte – ma decisamente buona, sempre pronto a dare una mano a chi ne avesse bisogno e attivissimo nella promozione di ogni tipo di sport. «Conoscevo molto bene Zamparini – racconta Ermanno Berrini, presidente della Consulta dello sport di Vergiate -. Ci vedevamo spesso sia per lavoro, che per questioni che riguardavano il paese quando ero all’interno dell’Amministrazione, eravamo amici e la sua villa qui a Cimbro si trova proprio a pochi metri da casa mia. Quando insieme agli altri vicini vedevamo qualche grossa automobile parcheggiata di fronte al suo cancello, non resistevamo alla curiosità e spesso venivamo a conoscenza di importanti acquisti di giocatori prima dei giornali».

«Era un personaggio energico e risoluto, un po’ burbero forse, ma generosissimo – aggiunge Berrini -. Non si tirava mai indietro quando c’era qualcuno da aiutare, e ha dato da lavorare a moltissime persone. Dopo la Leonardo, quelle di Zamparini sono state sicuramente le attività che hanno offerto più posti di lavoro agli abitanti di Vergiate. Era poi sempre presente quando si trattava di sostenere economicamente le attività sportive del territorio, qualsiasi sport si trattasse: dal calcio al ciclismo. Era un vero filantropo, ma non permetteva a nessuno di provare a imbrogliarlo».

«Maurizio Zamparini – afferma il sindaco di Vergiate Daniele Parrino – è stato un pioniere. Con il Mercatone ha portato la prima esperienza di centro commerciale nel nostro comune. L’Amministrazione esprime le sue condoglianze e ai familiari».

Imprenditore attivo nel sostenere le realtà locali, l’impegno di Maurizio Zamparini era ben noto anche nei comuni vicini a Vergiate. A Sesto Calende e a Taino, ad esempio, sono in tanti a ricordarlo per aver preso parte all’organizzazione di tante iniziative sportive. Altri, invece, lo ricordano alla sua casa al Sacro Monte di Varese, dove si ritirava nei momenti di riposo.

L’attività di imprenditore, tra centri commerciali e calcio

Zamparini aveva posto le fondamenta della catena Mercatone Zeta proprio a Vergiate nel 1972 col primo punto vendita, per poi allargarsi con un totale di 20 negozi sparsi in diverse zone d’Italia. Nel 2001 l’impresa è passata all’azienda francese Conforama. Accanto a questa attività, Zamparini si è dedicato a lungo anche al calcio. Dopo l’acquisizione del Pordenone e del Venezia (che ha portato in serie A). Zamparini nel 2002 ha rilevato la maggioranza delle azioni del Palermo, squadra di cui è stato presidente fino al 2017.