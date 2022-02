Se vuoi fare la spesa devi essere membro. Costco l’ipermercato che ha puntato sulla membership

C’è da dire che negli ultimi tre anni, nonostante le Membership Fees siano cresciute del 7,97% CAGR, la loro percentuale sull’utile netto è diminuita, questo perché Costco è riuscita ad aumentare le vendite nei magazzini che hanno portato ad una crescita dell’utile d’esercizio del 16,92% CAGR. Possiamo quindi affermare che le Membership Fees ricoprano un ruolo chiave sulla profittabilità del business aziendale. Il brand di Costco è stato premiato al 79° posto al mondo nella classifica dei Most Valuable Brands 2020 da Forbes.

FONDAMENTALI

Per quanto riguarda l’analisi fondamentale, ci soffermiamo particolarmente sugli indicatori di rischio finanziario, di redditività e liquidità. La dimensione dei ricavi è una voce importante poiché più questa risulta essere grande e più l’azienda sarà in grado di resistere a possibili shock di mercato. I ricavi di Costco negli ultimi 5 anni sono aumentati costantemente, in particolare del 11,01% CAGR. I ricavi LTM (latest twelve months) ammontano a 203.1 miliardi, dimensioni notevolmente maggiori rispetto alle comparables; infatti, risulta essere seconda solo a Walmart.

Per quanto concerne l’EBITDA margin, invece, risulta essere poco cospicuo. Tanto più alto sarà l’EBITDA margin, maggiore e più forte sarà il posizionamento della società. Nel caso di Costco, questa voce ammonta a 4,6%, il più basso rispetto alle comparables, ma riconducibile al fatto che l’azienda esercita un markup risicato poiché grossista.

Costco ha un eccellente Interest Coverage Ratio: 44,5x. Questa voce è il rapporto dell’EBIT sulle Interest Expense: tanto più alto sarà questo rapporto, maggiore sarà la capacità di coprire gli oneri finanziari con il proprio reddito operativo. Sul fronte delle Liabilities, che ammontano a ben 41,190 miliardi, l’azienda può fare affidamento su oltre 13 miliardi di cassa e 27 miliardi in immobili di proprietà.

GLI INDICI DI REDDITIVITÀ

Ci siamo soffermati su ROI, ROA e ROE. Il ROI si calcola come il rapporto tra reddito operativo e capitale investito ed indica la capacità di ottenere dei ritorni dai propri investimenti. Negli ultimi 5 anni la media è stata del 10,76%. Il Return on Assets (ROA), ovvero la quantità di utile che genera l’azienda per ogni dollaro di assets, risulta essere sopra la media delle sue comparables attestandosi sull’8,45%. Mentre il ROE ammonta al 27,7%, per cui per ogni $100 di capitale investito dai soci, Costco ottiene un rendimento per i propri azionisti di $27,7. Confrontando il ROE di Costco con la media del settore, possiamo desumere come il management finanzi il capitale per fare crescere l’attività.

Il ROE, infatti, è molto alto a causa di una Financial Leverage (Total Assets/Equity) aggressiva: 3,3x. Questo è desumibile dalla Leverage poiché possiamo scomporre il ROE come il prodotto tra questa e il ROA (8,45%). Nonostante Costco faccia molto uso della leva finanziaria, è un rapporto che rimane nella media di settore. Soffermandoci sugli indici di liquidità, possiamo vedere se l’azienda riuscirebbe a ripagare le proprie passività correnti con le attività correnti attraverso il Current ratio. Nel caso di Costco questo rapporto è pari a 1: sufficiente per dimostrarsi solvente entro la fine dell’anno.

Mentre il Quick ratio a differenza del Current ratio, esclude l’inventario e i risconti attivi al numeratore. Questo rapporto è pari a 0,5, per cui l’azienda potrebbe non essere in grado di estinguere le sue passività a breve termine attraverso le proprie Quick assets. Il Quick ratio si dimostra più preciso del Current ratio poiché mette in evidenza solo le attività correnti che possono essere trasformate entro un anno in cash. Infatti, generalmente, l’inventario richiede tempo per essere venduto e i risconti attivi, sebbene siano un’attività, non possono essere utilizzate per pagare le passività correnti. Un ultimo indicatore da tenere in considerazione, molto importante per il business di un ipermercato, è l’Inventory Turnover. Questo ratio indica il numero di volte in cui l’inventario di un’azienda viene venduto e sostituito in anno. È una misura dell’efficienza del capitale circolante e si calcola come il rapporto tra il costo dei beni venduti e la media dell’inventario lungo tutto il periodo. In questo caso il ratio LTM è pari a 11.1x, al di sopra della media delle comparables (8,80x).

AZIONE

Ai prezzi di chiusura del 31 dicembre 2021, un’azione di Costco valeva $567,70 con una capitalizzazione di mercato di $251,74 miliardi. Come si evince dal grafico soprariportato (linea blu), negli ultimi 5 anni il prezzo delle azioni di Costco è aumentato del +237,80%, un risultato incredibile per i suoi azionisti, avendo battuto diverse sue comparable. Abbiamo svolto una approssimata analisi sul prezzo delle sue azioni col metodo dei multipli di mercato per capire se questa crescita abbia portato Costco ad essere sopravvalutata rispetto al suo valore reale.

Attualmente Costco ha un P/E pari a 47,2x, il che la rende sopravvalutata rispetto alla media di settore (30,95x) e sottovalutata solo rispetto a Walmart (49,8x) e Sysco (60,0x).

Anche col multiplo EV/EBITDA Costco risulta sopravvalutata, avendo questo rapporto pari a 25,6x contro una media di settore di 14,73x. Se facessimo fede solo a questo multiplo per calcolare il suo fair value, questo risulterebbe inferiore di circa il 44% rispetto al suo prezzo di mercato al 31 dicembre 2021. Infatti, moltiplicando l’EBITDA degli ultimi 12 mesi per il multiplo medio di settore (14,73x), otteniamo l’Enterprise Value. Se a questo sottraiamo la posizione finanziaria netta (in questo caso negativa, ovvero le disponibilità liquide superano i debiti finanziari) abbiamo l’Equity Value, la capitalizzazione di mercato. Dividendo questo valore per il numero delle azioni, otteniamo il prezzo di ogni azione e questo risulta essere pari a $318,99, molto più basso da quello di mercato.