Ambulatori aperti e la eco run per la giornata di sensibilizzazione contro i danni da rumore in età scolare

Venerdì 1 Aprile 2022 e sabato 2 Aprile 2022 si svolge la prima giornata di sensibilizzazione dal tema “Prevenire i danni da rumore in età scolastica”. Nel 2021 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha pubblicato il report mondiale sull’udito, ponendo l’accento sul numero di persone nel mondo affette da ipoacusia o a rischio di perdita dell’udito.

È possibile conservare un buon udito durante tutta la nostra vita anche prevenendo molte cause comuni di perdita uditiva, come l’esposizione ai suoni “forti”, non solo in ambito lavorativo ma anche ricreativo. Di conseguenza si è deciso di sensibilizzare i ragazzi, sin dalla giovane età, su come ascoltare in maniera sicura per proteggere il proprio udito.

I giovani studenti spesso evidenziano abitudini di ascolto errate con auricolari e riproduttori regolati ad altissimo volume, per tempi piuttosto prolungati. Il problema non è rappresentato unicamente dal classico danno uditivo con chiare alterazioni audiometriche, ma può presentarsi come sinaptopatia che, similmente ad altre neuropatie uditive, può provocare scadente percezione verbale in ambiente rumoroso, pur in presenza di normoacusia. I danni sono irreversibili e si andranno a sommare nel corso della vita a tutti gli altri insulti potenziali della coclea, con risultati nel lungo periodo che si preannunciano davvero molto complicati.

AGUAV, l’associazione di genitori e utenti dell’Audiovestibologia di Varese, ha preso parte attiva all’organizzazione di questa campagna di sensibilizzazione. Proprio seguendo l’indicazione del World Hearing Report, prodotto dall’Organizzazione mondiale della Sanità, sono state create brochure informative, distribuite a tutti gli studenti attraverso il registro elettronico.

Nella a giornata di venerdì 1 aprile, l’ospedale di Varese partecipa alla Giornata di Sensibilizzazione dell’Udito: “Prevenzione dei danni da rumore in età scolastica” dedicata ai ragazzi dai 6 ai 19 anni con gli ambulatori di Audiologia – Poliambulatorio viale Monterosa, Varese Audiovestibologia – Ospedale di Circolo di Varese

Per prenotare:

– inviare una mail a fav@asst-settelaghi.it

– oppure telefonare al numero 0332278506 (dalle 9 alle 15 dal lunedì a giovedì)

Sabato 2 aprile AGUAV ha organizzato, con il patrocinio del Comune di Varese, la “color run”, una camminata all’insegna del divertimento e dei colori dedicata alla prevenzione, con l’obiettivo di raggiungere tutti i ragazzi in età scolare e le loro famiglie, fornendo informazioni chiare sulle giuste pratiche di ascolto per evitare i danni da rumore.

Il programma della giornata prevede:

ore 14 ritrovo presso i Giardini estensi di Varese – via Luigi Sacco 5. (Consegna dei kit con i colori, maglietta, sacchetta, fascia)

ore 15 partenza della Color Run

ore 15.45 arrivo al campo da Rugby- via Salvore 9 Varese

ore 16 merenda offerta ai più piccoli

16.30 spettacolo con Ciccio Pasticcio band

( http://www.cicciopasticcio.info)