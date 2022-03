Il 27 marzo a Ferrera di Varese sarà “Jungle Bad Race“

Dopo il successo riscosso negli eventi del 2021, rispettivamente Bad RaceK1 e Jingle Bad Race, per questo 2022 è in programma un terzo appuntamento del tutto nuovo, che farà da apripista per il girone C del “campionato nazionale OCR CSEN”.

Il 27 marzo 2022 a Ferrera di Varese sarà Jungle Bad Race, due categorie, élite (competitiva) per i più temerari e open (non competitiva) per chi volesse mettersi alla prova divertendosi; 10 km di percorso che si estenderanno nell’affascinante cornice dei boschi della Valcuvia e non solo, dove la natura farà da protagonista giocando un ruolo importantissimo e sarà uno degli ostacoli più ostici da affrontare, ma non l’unico. Jungle non sarà solo un nome ma una garanzia, dove gli oltre 20 ostacoli si fonderanno con la natura in un mix che lascerà senza fiato, rendendo la conquista dei 3 braccialetti e dell’esclusiva medaglia Bad Race Jungle edition, ancor più ardua.

Naturalmente al termine della gara, oltre alla medaglia, pacco gara e gadget finisher ci saranno gli amici di Smockery BBQ, a bordo del loro magnifico furgone nero FIAT 165 del ’56.

Fino al 23 marzo vi sarà la possibilità di risparmiare ulteriormente acquistando con un unico Pass le tre gare in programma quest’anno per la BAD RACE SERIES rispettivamente:

JUNGLE BAD RACE 27-03-2022

BAD RACE K1 28-08-2022

JINGLE BAD RACE 11-12-2022

Per iscriversi

https://avaibooksports.com/inscripcion/bad-race-2/