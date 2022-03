Acqua, neve, nuvole e schiarite per il weekend sotto il cielo di Varese

«L’anticiclone sull’Europa centrale si sposta verso Est e lascia spazio all’avvicinamento di una perturbazione atlantica che interesserà oggi e nel fine settimana il Piemonte e solo marginalmente la Lombardia».

È il quadro tracciato dal Centro geofisico prealpino che annuncia le condizioni meteo nel corso del prossimo fine settimana.

«La perturbazione richiamerà però aria fredda dai Balcani con diminuzione delle temperature. Lunedì risalita dell’anticiclone dal Mediterraneo alle Alpi con tempo soleggiato e più mite fino a mercoledì», continua la “foto“ meteo dell’Osservatorio.

Per sabato 12 marzo è previsto qualche fiocco che si accompagnerà per la maggiore a cieli grigi e precipitazioni. Domenica migliora: “In parte soleggiato con estesi passaggi nuvolosi su Piemonte e Lombardia occidentale. Asciutto“.

La tendenza per l’inizio della prossima settimana: lunedì 14 marzo abbastanza soleggiato con passaggi di nubi medio-alte o velature. Brinate notturne. Massime in aumento verso 12°C. Martedì 15: soleggiato, più mite, anche in montagna con 0°C verso 2000 m.