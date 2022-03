“Amici fragili” in Teatro a Varese: Federico Buffa racconta l’incontro tra Fabrizio De Andrè e Gigi Riva

La storia di un incontro unico, fra due personaggi unici e speciali. “Amici fragili” è il nuovo spettacolo di Federico Buffa, lo storyteller che ha incollato allo schermo milioni di telespettatori con i suoi racconti di sport, dalle Olimpiadi di Berlino alle Storie Mondiali fino ai profili dei grandi personaggi italiani e non.

“Amici fragili” è il racconto dell’incontro tra Gigi Riva e Fabrizio De André ed è scritto da Marco Caronna e Federico Buffa con Marco Caronna (Voci, Chitarre, Percussioni), Alessandro Nidi (Pianoforte, Tastiere) e regia di Marco Caronna e sarà in scena venerdì 25 marzo alle 21 al Teatro di Varese.

L’incontro si è svolto il 14 settembre del 1969, dopo una partita a Genova di un Cagliari che proprio quell’anno avrebbe vinto l’unico, storico scudetto. Gigi Riva va a trovare Fabrizio de André nella sua casa di Genova. Sembra un incontro tra due mondi lontanissimi e invece, nel silenzio che caratterizza la prima parte della serata, scorrono i pensieri di due randagi che, in campi e in modo diversi, hanno sempre scelto di stare dalla parte degli altri randagi.

In mezzo ai silenzi si snodano i punti di contatto di due universi che condividono la Sardegna, il popolo della Sardegna, il mare, i colori, il rosso e il blu, uno del Cagliari, l’altro del Genoa, il pubblico che li segue religiosamente, il calcio, la musica, le canzoni. Una in particolare. Quella “Preghiera in Gennaio” che Fabrizio scrive tornando dal funerale dell’amico Luigi Tenco. I due insieme faranno l’alba e Buffa, sul palco, immaginerà cosa si siano detti, mescolando musica, atmosfere, profumi e sapori in comune tra questi due giganti di un’Italia che non c’è più.

Ne abbiamo parlato con Federico Buffa in una bella chiacchierata nel foyer del Teatro di Varese, dove venerdì 25 marzo alle 21 andrà in scena “Amici Fragili”: per i biglietti si può consultare il sito ufficiale (QUI).

Si è parlato di Luigi Riva, di Fabrizio De Andrè, ma anche di Milan, di basket, dei progetti futuri dell’”avvocato”, capace con le parole di riportare mente e corpo degli spettatori sui campi e nelle epoche narrate nei suoi lavori. Per lo spettacolo di Varese, Buffa ha promesso di inserire anche du chicche che VareseNews ha raccontato negli scorsi anni: il racconto del Riva giovanissimo protagonista nei tornei ricordato da un suo compagno di squadra e la storia della campanella donata a Vittorio Giorgetti, l’uomo che regalò a Riva le prime scarpe da calcio. Solo andando a teatro venerdì 25 marzo scopriremo se Buffa inserirà questi due cammei nel suo racconto.

L’INTERVISTA A FEDERICO BUFFA