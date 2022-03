Auto contro un ostacolo a Busto Arsizio, due feriti in codice giallo

(Immagine di repertorio) – Incidente stradale in serata a Busto Arsizio.

Poco dopo le 20 un’auto, per cause ancora in corso di accertamento, è andata a sbattere contro un ostacolo in corso Italia, all’altezza del civico 64.

Due persone – un uomo di 32 anni e uno di 36 – sono rimaste ferite e sono state ricoverate in codice giallo negli ospedali di Legnano e BustoArsizio.

Sul posto due ambulanze della Croce rossa, i Vigili del fuoco di Varese e i Carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio.