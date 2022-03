Benvenuta alla piccola Gaia: è la 150° residente di Duno

A Duno, una nascita, è l’evento dell’anno che supera come importanza la notte degli Oscar o Sanremo. Ma nel piccolo paese della Valcuvia, in mezzo alle montagne, ci stanno facendo l’abitudine dal momento che l’ultima nascita risale solo a un anno fa, una bimba, proprio come la piccola Gaia venuta alla luce venerdì scorso e che è la 150° residente del paese.

«Tra tante notizie tristi e preoccupanti a cui siamo oramai purtroppo abituati in questi giorni, a Duno ne abbiamo una lieta: una nuova vita è sbocciata in paese, quasi a voler salutare la primavera e a volerci ricordare che, sopra alle nubi, anche se scure e minacciose, c’è sempre il cielo azzurro, con il sole che splende e scalda i cuori. E’ venuta alla luce la piccola Gaia: a lei, e ai suoi genitori, Luca ed Eliana, vanno gli auguri e le felicitazioni per questo lieto evento, da parte di tutta la comunità e dell’Amministrazione Comunale di Duno», commenta il sindaco del paesino, Marco Dolce. Il quale, però, oltre alla grande felicità, non si scompone più di tanto.

«Sempre più coppie scelgono di venire a vivere a Duno», spiega il primo cittadino. «Si tratta di coppie nelle quali uno dei due componenti, a volte lui, a volte lei, è originario di Duno. Questo mi fa ben pensare al fatto che la scelta, sia pur radicale, di privilegiare la vita in un piccolo paese, a fronte di oggettivi sacrifici anche logistici, permetta di crescere i propri figli in mezzo alla natura e in un contesto sociale davvero unico. Mi auguro che questa tendenza, questo piccolo grande segno di ripartenza, sia da auspicio per convincere sempre più giovani a vivere qui da noi».

Il colpo di scena arriva al momento della richiesta del computo generale dei residenti: «Devo chiedere all’anagrafe, dal momento che di recente abbiamo avuto un nuovo residente, oltre alla piccola Gaia». Difatti pochi minuti dopo la notizia, che fa cifra tonda: «Siamo in 150».