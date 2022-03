Una borsa di studio alla memoria di Mario Merlo, storico presidente Anps di Varese

Per onorare la memoria del poliziotto ed imprenditore Commendatore Mario Merlo, storico Presidente ANPS – Sezione Varese, il consiglio ed i soci della predetta associazione hanno stabilito di istituire, annualmente, una Borsa di Studio riservata ai figli dei dipendenti della Polizia di Stato in servizio e in quiescenza e dei soci ANPS – Sezione Varese e Gallarate, con l’esplicito scopo di promuovere l’educazione scolastica e universitaria.

I nomativi degli assegnatari delle borse di studio saranno resi pubblici ogni anno, nel mese di aprile, in occasione della Festa della Polizia.