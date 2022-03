Bosetti si scopre regista e dirige la Uyba al 3-0 contro Trento

Busto non trema nell’emergenza e mette in tasca tre punti utili e tutt’altro che scontati. Finisce 3-0 (25-17, 25-22, 25-21) in viale Gabardi la sfida tra Uyba e Delta Despar Trentino che era stata preceduta dagli infortuni alle registe biancorosse. A scendere in campo nel ruolo di palleggiatrice, è stata così una strepitosa Lucia Bosetti, MVP della partita e capace di calarsi al meglio in questo o inedito ruolo. Anche grazie ai palloni ben distribuiti dalla campionessa di Albizzate, per la Unet è stata una partita piuttosto facile contro la formazione ultima in classifica che non ha mai impensierito le padrone di casa. Top scorer del match ancora una volta Camilla Mingardi (23 punti), seguita da Alexa Gray a quota 14. Tra le ospiti, 15 i punti della ex Piani.

A fine match, sorride proprio la grande protagonista della serata, Lucia Bosetti: «È stata una settimana difficile e la cosa di cui vado più fiera è che la squadra si è unita ed ha saputo far fronte alla difficoltà di essere senza registe. Io mi sono messa volentieri a disposizione, provando a fare del mio meglio: giocare da palleggiatore è qualcosa di diverso rispetto a qualsiasi altro ruolo, ma oggi è andata bene».

La partita

Primo set – Musso parte con Bosetti – Mingardi, Olivotto – Stevanovic, Gray – Ungureanu e con Zannoni libero. Proprio Ungureanu e Mingardi (ace) lanciano subito le farfalle (5-2). Le avversarie ritrovano il pareggio ma Gray è brava a rimettere distanza (9-7). Sul 12-7 Bertini ferma il gioco senza particolari risultati: poco dopo infatti il muro di Olivotto vale il 16-8. Le farfalle sono padrone del campo e Gray chiude sul 25-17 un set giocato in scioltezza.

Secondo set – Dopo un avvio alla pari (3-3), i muri di Stevanovic e Gray segnano il 7-4 costringendo la panchina di Trento a fermare il gioco. Bosetti firma l’ace del 9-6 e la Uyba amministra bene il vantaggio (15-11). Quando poi Trento prova a recuperare (fino al 20-17) Musso chiama un time-out utile a rimettere a posto le cose: Mingardi firma il 24-21 e di nuovo Gray mette fine al parziale sul 25-22.

Terzo set – Le farfalle vogliono archiviare al più presto la pratica e partono forte con Gray e Mingardi (6-4). L’opposto bresciano si vede anche a muro per il 9-5, poi tocca a Ungureanu mettere a segno l’ace dell’11-6. La Uyba ha in mano le redini della partita ma poco dopo si rilassa e permette alle trentine di risalire. Musso ferma il gioco sul 19-16 e al rientro in campo la strada per le biancorosse è tutta in discesa. Questa volta a chiudere è Mingardi con il 23° punto personale che vale il 25-21 e il 3-0 complessivo.

Il tabellino

Unet e-work Busto Arsizio – Delta Despar Trentino 3-0

(25-17, 25-22, 25-21)

Busto Arsizio: Poulter ne, Battista, Olivotto 4, Bressan ne, Colombo ne, Gray 14, Mingardi 23, Zannoni (L), Stevanovic 5, Bosetti 3, Herrera Blanco ne, Ungureanu 5. All. Musso.

Trentino: Piani 15, Raskie 1, Nizetich 2, Rivero 10, Moro ne, Mason 8, Quiligotti ne, Rucli 6, Stocco 1, Furlan ne, Botarelli 8, Berti ne. All. Bertini.

Arbitri: Giuliano Venturi – Andrea Clemente

Note. Uyba: ace 5, errori 4, muri 12. Trento: ace 5, errori 12, muri 2