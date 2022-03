Campo dei Fiori Trail, Andrea Macchi profeta in patria: vittoria nella 75 chilometri

Era uno dei concorrenti più attesi al via e si è confermato “profeta in patria”. Andrea Macchi, forse il volto più noto del trail della nostra zona, ha dovuto allargare la sua già ampia bacheca: è infatti lui il vincitore della gara principale dell’Eolo Campo dei Fiori Trail disputato oggi – domenica 13 marzo – con partenza e arrivo a Gavirate. (foto Andrea Dambrosio)

Macchi, che è tesserato proprio per l’Atletica Gavirate, si è imposto nella cosiddetta “Kratos 75”, la più lunga e faticosa prova tra le cinque in cui si articola la manifestazione che utilizza il Campo dei Fiori come una gigantesca palestra all’aperto. Partito alle 7 del mattino, Macchi ha impiegato 8 ore, 41′ e 22″ per completare l’intero percorso (4.400 metri di dislivello) che oltre al Sacro Monte e al Campo dei Fiori si estendeva – vista la lunghezza della prova – anche sulle vette della Valganna.

Ha invece corso per poco più di 5 ore (5h 02’59”) Matteo Anselmi, ovvero il trionfatore della “Vibram 50”, la seconda prova in ordine di distanza e difficoltà del Campo dei Fiori Trail. Anselmi, portacolori dell’Atletica Isola d’Elba, è giunto sul lungolago di Gavirate con un buon margine sui principali inseguitori: Carlo Bonnet (Sport Project VCO) e Giuseppe Breda (Atletica Gavirate) sono arrivati insieme a 10’40” dal vincitore. Notevole la prova di Agnese Valz Gen: la campionessa del team La Vetta Running è stata prima tra le donne e settima assoluta in 5h32’10”. Podio “rosa” completato da Giulia Saggin (Friesian Team) e dalla svizzera Anne Catherine Rigort.

Il trail varesino aveva in programma altre tre competizioni. Nella “Elmec 38” successo netto per Simone Bertini (Alta Valtellina) su Stefano Rinaldi (Runaway Milano) e Alberto Garbujo (Brooks Trail Runners); tra le donne primato per Marina Cugnetto (Atletica Saluzzo) davanti a Chiara Bertino (Podistica Torino) e Federica Meier De Vecchi.

Divario minimo al traguardo della “Itas 28” con appena 41″ di distacco tra il vincitore Lorenzo Beltrami (Rock Experience) e il secondo, Mattia Bertoncini (Sport Project VCO). Più lontano il terzo arrivato, Federico Pisani (Attivasalute). Prima donna Fabiola Conti (Runaway Milano) davanti a Susan Ostano (Climb Runners) e Martina Gioco (Runners Valbossa).

Infine la “Selvatica 11”, quella con il percorso minore: vittoria per lo svizzero Lorenzo Riccardo Rossi su Luca Jannuzzo e Federico Poletti; tra le donne prima Elisabetta Di Gregorio (Atletica Verbano) su Maria Laura Uboldi e Laura Todini.