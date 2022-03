Casaringhio per i profughi ucraini: “Aiutateci ad aiutare”

Casaringhio aps, negli scorsi giorni, ha lanciato a Busto Arsizio un forte e grande appello rivolto ai cittadini, per sostenere e aiutare i profughi dello scontro militare tra Russia e Ucraina che si prospetta una calamità per tutta la popolazione che ne sta subendo le conseguenze.

Negli hub di raccolta, definiti nei quartieri di Busto Arsizio, si accettano ricercando medicinali, prodotti alimentari a lunga conservazione, indumenti e articoli di prima necessità, cibo per animali e medicali che possano essere raccolti e spediti attraverso canali istituzionali tramite l’ambasciata ucraina, in loco entro breve per poter soddisfare l’emergenza immediata. La presidente Sara Vega conferma la piena disponibilità di tutto il comparto volontari e ringrazia fortemente tutte le associazioni del territorio che si stanno prodigando in queste ore a condurre le operazioni di raccolta e di coordinamento.

Casaringhio, inoltre, per l’imponente mole di materiali in arrivo nei punti raccolta, ricerca volontari, anche per le ore serali, in aiuto alla catalogazione e spedizione. L’associazione, inoltre, ha comunicato ufficialmente di non effettuare alcun tipo di raccolta in denaro e di diffidare da eventuali possibili raccolte fraudolente, invitando la cittadinanza a verificare sempre le fonti informative, le organizzazioni e le persone. Quest’ultime devono essere sempre riconducibili a organi ufficiali, territoriali e assistenziali consolidati e confermati validi e veritieri nel corso del loro operato.

Per tutte le informazioni e delucidazioni sull’operazione di emergenza potete scrivere a Casaringhioaps@gmail.com oppure telefonare al numero 3457824030. Per altre informazioni vi rimandiamo al sito www.casaringhio.com.

I beni da spedire saranno raccolti in Via Lamarmora 9 per quanto riguarda indumenti, coperte e materiali ingombranti. Cibi a lunga conservazione, prodotti sanitari, igienici e medicinali saranno invece ritirati in via Delle Cicale 2.

L’associazione ringrazia la fattiva collaborazione dei Comuni di Busto Arsizio, Castellanza e Cassano Magnago: «Non ultimi gli assessori Mario Cislaghi e Paola Reguzzoni per la città di Busto Arsizio che hanno concesso all’immediato il patrocinio all’iniziativa dando collaborazione e supporto completo. Ringraziamo anche gli istituti scolastici di Busto Arsizio che con grande gioia hanno creato il punto raccolta presso le scuole Ic De Amicis, Ic Pertini, Scuola Maria Immacolata, liceo Crespi, Ite Tosi

Ringraziamo I trasportatori che ogni volta con gioia e commozione sono pronti a fare il viaggio della speranza. Basil, Daniel, Kun.

Un carico è partito domenica 27, uno ieri mentre altri partiranno il 7, 12 e 26 marzo.