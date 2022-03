Il Comune di Venegono Superiore coordina gli aiuti per l’Ucraina: ecco cosa fare

(foto di Edoardo Marangon) – Il Comune di Venegono Superiore ha realizzato un vademecum con tutte le informazioni necessarie su aiuti e ospitalità ai profughi ucraini, in collaborazione con il Gruppo Alpini, la Caritas, la scuola e l’Asilo Busti e le altre associazioni che si sono attivate in paese.

Qui il volantino che riassume tutte le informazioni necessarie

Chi contattare

Servizi Sociali del Comune di Venegono Superiore: 0331/828460 – 0331/828446 – 0331/828442 (da Lunedì a Venerdì dalle 8:00/14:00 – Martedì e Giovedì 8:00/18:00)

Protezione Civile: 3383576234 reperibilità h24 Mail: servizisociali@comune.venegonosuperiore.va.it protezionecivilevensup@gmail.com

Come aiutare

E’ possibile dare un aiuto con l’offerta di beni di prima necessità, donazioni in denaro o fornendo ospitalità e disponibilità abitativa.

Beni di prima necessità: punti di raccolta

Casa Alpina al parco Pratone: Domenica mattina dalle 10 alle 12, Martedì dalle 16 alle 18, Giovedì dalle 10 alle 12

Caritas, in piazza San Giorgio: mercoledì e giovedì dalle 15 alle 16

Scuola media Ferrarin (aula magna): durante l’orario scolastico

Quali materiali donare:

Medicinali: Igienizzante, Disinfettanti, Paracetamolo, Ibuprofene, Guanti, Cerotti garze e bende, Siringhe, Lacci emostatici

Prodotti per l’igiene personale: Spazzolini e dentifrici, Shampoo, Saponette e sapone liquido, Assorbenti, Pannolini.

Prodotti per la pulizia e beni utili: Detersivi per bucato, Prodotti per la pulizia dei locali, Brandine da campeggio, Cuscini e materassi singoli, Lenzuola Sìsingole, Passeggini e lettini per bambini, Pile e torce, Caricabatterie.

Generi alimentari: Pasta e riso, Olio di semi, Farina e zucchero, Salse e sughi confezionati, Scatolame vario: tonno, carne in scatole, legumi ecc., Polenta, Alimenti per bambini: omogeneizzati, pappe, latte in polvere

Come saranno distribuiti

I beni di prima necessità saranno destinati sia alle persone che verranno accolte sul territorio comunale che alle persone che sono rimaste nei paesi colpiti dal conflitto. L’associazione Alpini di Venegono Superiore in rete con l’associazione Servi dei poveri sta organizzando viaggi fino al confine polacco (il primo viaggio è previsto per il 25 marzo) per fornire i beni di prima necessità.

Donazioni in denaro

Il Comune di Venegono Superiore ha istituito il seguente conto corrente bancario per le donazioni in denaro: IT44L0538750641000003566052 Le donazioni in denaro saranno prioritariamente finalizzate a sostenere gli interventi di ospitalità abitativa.

Come fare per offrire disponibilità all’accoglienza

E’ possibile comunicare la disponibilità ad accogliere gratuitamente persone ucraine o presso l’unità abitativa dello stesso nucleo famigliare o mettendo a disposizione un alloggio di proprietà. La segnalazione va fatta contattando i Servizi Sociali ai numeri 0331/828460 – 0331/828446 – 0331/828442 (tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 14:00 e martedì e giovedì fino alle 18:00) oppure inviando una e-mail: servizisociali@comune.venegonosuperiore.va.it dove andrà indicata la tipologia e la quantità di situazioni alloggiative messe a disposizione. Gli spazi dovranno essere immediatamente fruibili e dotati di utenze domestiche di base (acqua, gas, luce, riscaldamento).

Procedure amministrative per chi ospita profughi ucraini

Le prime indicazioni fornite da Prefettura- Questura ed Ats:

1. l’ospitante deve segnalare entro 48 ore alla Polizia locale del Comune di Venegono Superiore la presenza di persone ucraine accolte. Tale comunicazione deve contenere le generalità della famiglia che accoglie, l’indirizzo della casa, le generalità delle persone ospitate e copia dei relativi documenti. La polizia locale provvederà a comunicare le generalità delle persone accolte al Servizio sanitario – Ats per i controlli sanitari di competenza.

Contatti della Polizia Locale: Tel. 0331/828436 e -mail: polizialocale@comune.venegonosuperiore.va.it

Entro 48 ore dall’arrivo le persone accolte dovranno effettuare un test antigenico rapido o molecolare, indipendentemente dallo stato vaccinale. Il tampone è gratuito, non va prenotato, è sufficiente recarsi presso uno dei punti tampone delle Asst, dove verrà rilasciato il certificato per Stranieri temporaneamente presenti – STP – Il certificato per Stranieri temporaneamente presenti – STP – potrà essere richiesto anche presso la Casa di Comunità in via Gradisca – Tradate

Link utili

Consolato dell’Ucraina