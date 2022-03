I comunisti di Gallarate in Piazza Libertà per la sicurezza sul lavoro

Riceviamo e pubblichiamo

I dati preoccupanti su infortuni e morti sul lavoro di questo inizio anno sono allarmanti la carneficina è quella che si legge nelle notizie spesso dimenticate, confuse tra tante altre. Siano infortuni o malattie la principale causa è la precarietà in tutte le sue accezioni.

I numeri ci sbattono in faccia una realtà fatta di insicurezza e pericolo per chi lavora, ma dietro ai numeri ci sono persone giovani, anziane, donne, uomini, di ogni etnia, di qualsiasi religione, che pensano in maniera diversa. Persone che hanno perso il futuro. Non si può restare indifferenti.

Per questi motivi il Partito Comunista Italiano Sezione di Gallarate e il Partito della Rifondazione Comunista Circolo di Gallarate hanno chiesto che nel prossimo consiglio comunale venga messo all’ODG la creazione di una commissione di lavoro tra: amministrazione comunale, parti sociali, Inail e ispettorato del lavoro atta allo studio di programmi di intervento e controllo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro del territorio e che si investa in tecnologia rivolta a evitare incidenti e malattie dove si lavora, che si promuova vera formazione, che ci siano sanzioni reali per chi non adempie alle regole, che si istituisca il reato di “omicidio sul lavoro”.

Continuare ad essere spettatori di una strage, è di per sé complicità in questa continua, reiterata serie di delitti.

domenica 13 marzo 2022 saremo in Piazza Libertà a Gallarate per sostenere le nostre ragioni

Per questi motivi invitiamo i cittadini e i lavoratori gallaratesi a sostenere la campagna dei comunisti sottoscrivendo la nostra proposta.

Partito Comunista Italiano Gallarate